Ausblick mit viel Zuversicht

Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand, großes ehrenamtliches Engagement, eine solide Finanzlage sowie Konstanz bei den Mitgliederzahlen: Der Bürgerschützenverein kann beruhigt den kommenden Herausforderungen entgegensehen. Das ist das Kurzfazit der Mitgliederversammlung. Der Wunsch vieler ist, dass man wieder Veranstaltungen in gewohnter Form durchführen kann. „Wir blicken mit Zuversicht nach vorne und treffen auch schon erste Vorbereitungen was unter anderem das Schützenfest betrifft“, betonte der Vorsitzende Norbert Hüttmann anlässlich der Generalversammlung am Samstagabend.

Die erste Schriftführerin Anja Weiligmann verlas anschließend die Protokolle aus den Jahren 2021 und 1971. Der Rückblick in die Geschichte des Vereins kam wieder gut an. Reinhold Laukamp konnte als Kassenwart trotz geringer Einnahmen in der Pandemiezeit eine solide Kassenlage vermelden.

Vor Beginn der Wahlen gab es ein Novum, eine telefonische Zuschaltung von Oberst Thomas Ungruhe. Seit 2006 im Amt kandidierte er nicht mehr und konnte so aus der Ferne einen langanhaltenden Beifall aus dem Saal vernehmen. „Ich habe die Tätigkeit gerne gemacht. Es war eine tolle Zeit. Aber nach 16 Jahren ist der Zeitpunkt gekommen, das Amt des Oberst in andere Hände zu übergeben“, sagte er.

Sein Nachfolger wurde Christoph Karrengarn. Bei den weiteren Wahlen gab es ebenfalls ein fast ausschließlich einstimmiges Votum. In ihren Ämtern bestätigt wurden Cornelius Weiligmann (zweiter Vorsitzender), Anja Weiligmann (erste Schriftführerin), Nadine Riemann (zweite Schatzmeisterin) Anna Laukamp (Festausschussvorsitzende) und Stefan Möllers (Zugführer Schützenzug). Lukas Wördemann, bisher Zugführer der Ehrengarde ist neuer Kompanieführer, sein Nachfolger Mats Wördemann. Fahnenoffiziere sind weiter Andreas Böcker, Edgar Laukamp und Stefan Wewelkamp, Adjutanten Dagmar Wieler, Benedikt Austrup und Christina Schulze Relau. Jugendwart blieb Jan Wietkamp. Kassenprüfer sind Felix Laukamp und Jessica Hesse.

Mit Blick auf das Jahresprogramm rückte das Schützenfest, das vom 15. bis 17. Juni rund um die Vogelstange auf dem Dorfplatz stattfinden soll, in den Vordergrund. Bei den Schießwettbewerben steht dieses Mal ein Kaiserschießen an. Dabei soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Johannes Riemann ermittelt wird. Die Amtszeit wird dann drei Jahre betragen, um anschließend wieder in den gewohnten Fünf-Jahres-Rhythmus zurückzukehren. Denn durch die Pandemie sind zwei Schützenfeste ausgefallen.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vom Musikzug Westbevern-Dorf.