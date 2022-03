Ausflügler begeistert vom Leberblümchen

An der Schwedenschanze war Zeit für eine kurze Rast mit Gruppenfoto

Wieder hinaus in die Natur: Die Wanderfreunde im TV Friesen Telgte machten sich jetzt wieder auf den Weg zu ihrer Monatswanderung. Nach der Begrüßung startete die Gruppe in Fahrgemeinschaften nach Steinhagen ins Quellental. Von dort aus ging es leicht auf und ab am Südhang entlang bis zum Abzweig Jakobsberg.

Ab hier und auch nur in diesem Bereich waren laut einer Mitteilung der Wanderer die Leberblümchen anzutreffen: „Die ganzen Hänge waren übersät mit den blauen Frühjahrsboten.“ Dieses einmalige Biotop ist offensichtlich vielen Naturliebhabern bekannt, denn die Wanderer aus Telgte und Ostbevern waren beileibe nicht allein in diesem Taleinschnitt.

Nach ausgiebiger Betrachtung und dem Fotografieren aus allen Perspektiven führte die Wanderung weiter über Friedrichshöhe (Ausflugslokal) Richtung Hermannsweg. Nach der Mittagspause an einem Waldrand begann der eigentliche anspruchsvolle Aufstieg auf den populären Kammweg. Die größte Höhe war dann schließlich an der Schwedenschanze erreicht mit kurzer Rast fürs Gruppenfoto. Die Fortsetzung auf dem Hermannsweg erfolgte nicht ohne Eigennutz über das Gelände des Waldhotels „Peter auf‘m Berge“. Eine Rast bei Kaffee und Kuchen musste sein, bevor der Abstieg ins Quellental die Wanderer wieder zum Ausgangspunkt führte.