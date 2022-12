Ausprobieren und das Gute behalten

Mit einer Festandacht am ersten Weihnachtstag hat die Kirchengemeinde St. Marien die erste Telgter Lichterwallfahrt offiziell beendet: Zahlreiche Gottesdienste und Veranstaltungen in der Adventszeit wurden in einem eigenen Programm zusammengefasst.

„Dabei ging es nicht in erster Linie darum, das Rad neu zu erfinden“, erklärt Pilgerseelsorger Richard Schu-Schätter, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen. „Vielmehr wollten wir die Menschen in Telgte und im Umland zu bewährten und neuen Aktionen einladen und ihnen so die Möglichkeit geben, unseren Wallfahrtsort auch in der dunklen Jahreszeit als spirituellen Kraftort zu erleben.“

Leitwort "Mittendrin"

Das Leitwort „Mittendrin“ wurde ganz bewusst von der Krippenausstellung übernommen. Zu den bewährten Dingen der Lichterwallfahrt gehörten unter anderem die Roratemessen bei Kerzenschein, Konzerte oder die offene, gestaltete Kirche während des Dreiklang-Marktes. „Die Weihrauchstation in der Mitte der Kirche, das Anzünden von Kerzen und ein großes begehbares Labyrinth haben viele Menschen als wohltuende Ergänzung zum lebendigen Treiben in der Innenstadt erlebt“, erzählt der Pastoralreferent. Das Ziel der „zusätzlichen Wallfahrtszeit“ war es, Besuchergruppen, Einzelpilgern und Gästen zu signalisieren, dass sie auch außerhalb der traditionellen Wallfahrtszeit in Telgte Gottesdienste und Andachten feiern können, war der Kirchengemeinde ebenso wichtig wie neue Formate auszuprobieren. „Neues hat natürlich einen besonderen Reiz. Im Vorfeld lässt sich oft nur schwer abschätzen, ob sich für eine Idee Menschen begeistern lassen und ob der Aufwand für Vorbereitung und Werbung in einem angemessenen Verhältnis zum Ertrag steht. Aber es hat sich gelohnt“, ist sich Schu-Schätter sicher. Trotz des unbeständigen Wetters hätten etwa viele Familien die Gelegenheit genutzt, den Kinder-Pilger-Weg bei Nacht zu erkunden. Zum Abend für verwaiste Eltern kamen zwar weniger als erwartet, dafür sei der Austausch der Teilnehmenden umso intensiver gewesen. Das Lichterpilgern durch die dunklen Klatenberge habe die Teilnehmenden innerlich sehr berührt.

„ Unser Ziel ist es, Dinge auszuprobieren, um dann das Gute zu behalten. “ Pastoralreferent Richard Schu-Schätter

Die nächsten Wochen sollen nun genutzt werden, die Erfahrungen der ersten Telgter Lichterwallfahrt zu reflektieren. Im Wallfahrtsausschuss der Kirchengemeinde wurde unterdessen bereits eine Grundsatzentscheidung gefällt: 2023 wird das Ganze in eine zweite Runde gehen. Dann soll das Programm Gottesdienste und spirituelle Veranstaltungen vom ersten Adventwochenende bis zum offiziellen Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar beinhalten. Die Erfahrungen und Rückmeldungen würden in die Programmplanung einfließen. „Unser Ziel ist es, Dinge auszuprobieren, um dann das Gute zu behalten“, beschreibt Schu-Schätter.

Ein Programmpunkt der Telgter Lichterwallfahrt steht noch aus: Krankheitsbedingt musste die Veranstaltung „Mich fragt ja keiner!“, ein humorvoll-besinnlicher Abend mit dem Heiligen Josef auf den 18. Januar verlegt werden. „Nach den vielen positiven Rückmeldungen auf den Lichterkreuzweg wollten wir die Veranstaltung nicht einfach ausfallen lassen“, betont Richard Schu-Schätter, der beim Lichterkreuzweg in die Rolle des Petrus geschlüpft war und im Schein von Kerzen auf dem Kreuzweg an der Ems die Teilnehmenden auf eindrückliche Weise eine andere Perspektive auf das Leben und Sterben Jesu anbot. Im Januar will er den berühmtesten Ziehvater der Geschichte, den Heiligen Josef, zu Wort kommen lassen. „Mit einem Augenzwinkern und einer großen Portion Emotionen“, sagt er. Schließlich sei Josef beim ersten Weihnachtsfest mittendrin gewesen.