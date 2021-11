Ausschussmitglieder drücken die Schulbank

Der Fokus lag in der jüngsten Sitzung des Digitalisierungsausschusses auf der Digitalisierung der Telgter Schulen. „Um die Funktionsweise der neuen digitalen Unterrichtsmedien und ihren Nutzen besser verstehen zu können, ist ein Blick in die Praxis sehr hilfreich“, betont der Leiter der Sekundarschule, Steffen Möller. Um das zu ermöglichen, hatte er die Vertreter der Fraktionen und der Stadtverwaltung eingeladen, im Vorfeld der Sitzung an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen.

Unter Leitung des Lehrers Jan Hilleke zeigten zehn Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d in einer extra angesetzten Englisch-Stunde, wie die neuen Medien im Unterricht funktionieren. Thema war „Thanksgiving in the USA“ in seinen historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Ausprägungen. Die Zuschauer konnten sich dabei ein konkretes Bild von der Interaktion zwischen Smartboard, Tablets und der speziellen Unterrichtssoftware machen.

Durch die anschauliche Begleitung von Jan Hilleke habe sich den Teilnehmenden schnell erschlossen, welchen Mehrwert digitale Medien für den Unterricht haben können, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auch aus pädagogischer Sicht falle die Bewertung positiv aus: „Unsere Schüler arbeiten viel motivierter und selbstständiger und erhalten in Echtzeit eine Rückmeldung über ihren Lernerfolg“, so Hilleke.

Abgeschlossen wurde die Unterrichtseinheit mit einem digitalen Quiz, in dem die zuvor erarbeiteten Inhalte spielerisch abgefragt wurden – ein gelungener Abschluss für eine interessante und intensive Unterrichtserfahrung.