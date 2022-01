Ausstellung als Mutmacher

Im Rahmen einer Feierstunde wurden am Sonntagnachmittag die Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preise für vorbildliches Krippenschaffen übergeben. Coronabedingt erfolgte die Veranstaltung in der Clemenskirche.

Im Rahmen einer Feierstunde wurden am Sonntagnachmittag die Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preise für vorbildliches Krippenschaffen übergeben. Coronabedingt erfolgte die Veranstaltung in der Clemenskirche. Die Krippenausstellung war insofern besonders, denn aufgrund der Pandemie hatte sich die Schau über zwei Jahre verteilt hingezogen. Brigitte Klausmeier, Vorsitzende des Verwaltungsrates des Religio, und Anja Schöne eröffneten die Feierstunde. Musikalisch umrahmt wurde diese mit Orgelmusik von Michael Schmitt-Prinz.

6500 Besucher sahen die Ausstellung. Auch wenn dies nur die Hälfte der regulären Zahl ist: „Ich bin zufrieden und dankbar, dass wir dieses Ergebnis in dieser schweren Zeit erreicht haben“, so Dr. Anja Schöne. Die Museumsleiterin warf einen positiven Blick auf die Krippenausstellung: „Mit fast 140 Arbeiten war es die umfangreichste Ausstellung, die wir in den letzten Jahren hatten. Mit Blick auf die Künstler zeichne sich eine Professionalisierung ab: Traditionell präsentiere die Ausstellung eigentlich vor allem die Laienkunst. Doch zunehmend entdeckten Grafikdesigner, Bildhauer oder bildende Künstler die Schau. „Ich sehe das als Bereicherung an“, betonte Schöne.

Mit der Schau sei auch ein weiteres Ziel erreicht worden, sagte sie: „Wir haben viele Menschen beglückt und in dieser schwierigen Zeit geholfen, den Blick und die Gedanken in andere Richtungen zu lenken als nur auf Corona“. Die deutlich steigenden Besucherzahlen nach Weihnachten hätten gezeigt, wie wichtig diese Erbauung und Inspiration sei. „Das ist für mich der größte Erfolg dieser Ausstellung.“

„Anbetung der Hirten und Könige" von Gisela Riedel-Dziumbek aus Hagen im Bremischen, „Heilige Familie" von Christa Tenkmann aus Rheine, „Corona - das Geheimnis des Lebens kommt von innen" von Franz-Josef Hartmeyer aus Warendorf, „Corona-Krippe" von Zagnansk Szalas (Polen), „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Gregro Malyszek aus Vreden, „Das ferne Leuchten" vom Offenen Ganztag der St.-Christopherus-Schule Telgte-Westbevern, „Heilige Familie" von Josef Zirp aus Hagen a.T.W., „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Annette Hiemenz aus Hilden, „Geburt - Ich bin da" von Ernst Franz aus Unterammergau, „Ausrichtung zum Licht - Hinwendung zum Menschen" von Gabriele Bücker aus Haltern am See, „Heilige Familie" von Hans-Bernhard Vielstädte aus Herzenbrock, „KindheitsTraum" von Wilfried Josef Funke aus Duisburg, „Der Schlüssel ist die Liebe" von Christian Nachtigäller ausTelgte, „Wie richtig, dass Weihnachten dem Advent folgt" von Herbert Schulte aus Damme-Bergmark, „Heilige Nacht" von Gabriela May aus Senden, „Das Geheinmis?" von Mechthild Jülicher aus Senden, „Spurensuche" von Nina Rudi aus Rheine, „Bewachte Nacht" von Jörgen Habedank aus Tornesch, „Compassion" von Joachim Staebler aus Bielefeld, „Verkündigungsengel mit Jesuskind" von Josef Huber aus Huglfing, „Das Geheimnis" von Wolfgang Kleiser aus Vöhrenbach, „Verkündigung" von Josef Morgret aus Osnabrück, „Das Geheimnis des Sterns von Bethlehem" von Luna Josephine Zimmer aus Rösrath, „Gelobet seist du, Jesu Christ" von Marek Adam Kawiecki aus Herford, „Nur wer glaubt, kennt das Geheimnis" von Hans Rothfeld aus Wadersloh, „Hoffnung, Ewigkeit, Leben" von Heinrich Ciempko aus Münster, „Auf den Kopf gestellt" von Dominikus Witte aus Osnabrück, „Himmelhoch" von Marc von Reth aus Wuppertal. „Weihnacht bedeutet Ankunft des Herrn" von Rudi Bannewarth ais Ettlingen, „Krippe mit Spiegelung" von Dominik Schleicher aus Fensterbach, „Fürchtet euch nicht" von Sabine Reibeholz aus Wuppertal, „Münsterländer Hauskrippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock, „Schattendasein" von Jens Henning aus Münster, „Es geschah in jener Nacht" von sieben Kindern im Alter von vier und fünf Jahren der Kita St. Ursula in Münster, „Frisch gewaschen in die Zeitenwende" vion Jörg Länger aus Rohrdorf, „Anbetung" von Hans-Bernhard Vielstädte aus Herzebrock, „Ostwestfälische Originale zu Besuch" von Ludger Könning aus Versmold, „Licht, wie im Himmel so auf Erden" von Dr. Konstantin M. Yazigi aus Werne, „Wiege in Zeiten von Corona" von Margret Unnewehr aus Telgte, „Heilige Nacht" von Heinrich Rölver aus Havixbeck, „Anbetung" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, „Ein geheimnisvoller Moment" von Matthias Weber aus Köln, „Mundschutze erzählen vom Geheimnis der Heiligen Nacht" von Monika Grewe-Laufer aus Ostbevern, „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock, „Heilige Nacht" von Heinz-Werner Mersmann aus Ahlen, „Gottes Geschenk" von Petra Holtmann aus Drensteinfurt, „Closed" von Peter Kirchoff aus Münster, „Zauberhafte Weihnacht im Wald" von Ursula Meßner aus Nordkirchen, „Sehet die Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget" von Gertrud Goers aus Paderborn, „Sie halten stand" von Mechthild Jülicher aus Senden, „Der kleine Turm zu Bethlehem" von Dr. Konstantin M. Yazigi aus Werne, „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Stefan Lutterbeck aus Everswinkel, „Weiße Krippe" von Dagmar Felsch aus Essen, „Heut ist Gottes Sohn geboren" von Helga Rieger aus Rüthen, „Verkündigung - Beginn des Geheimnisses der Heiligen Nacht" von Mechthild Mundy-Arens aus Telgte, „Christnacht" von Heinz-Werner Mersmann aus Ahlen, „Ein Stern, der Licht und Leben bringt" von Hubert Wientke aus Telgte, „Freude" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, „Eine neue Zeit beginnt - Gott wird Edenkind" von Kindern der Igelgruppe im Alter von vier bis sechs Jahren aus em Kindergarten St. Anna Krefeld unter der Leitung von Susanne Bögershausen, „Anbetung der Hirten und Könige" von Marc Heinzeller aus Oberammergau, „Heilige Familie" von Konrad Saal aus Oberammergau,

Zehn Künstler und Gruppen wurden in der Feierstunde geehrt (siehe Infokasten). An der 80./81. Krippenausstellung hatten sich 126 Krippenschaffende mit 139 Arbeiten.

Dr. Susanne Kolter würdigte in ihrer Rede als Vorsitzende der Jury die zehn Preisträgerinnen und Preisträger. Die Auswahlkriterien für den Preis waren Originalität, Kreativität, Ausführung und die Behandlung des Themas der Heiligen Nacht.

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn lobte das Engagement der Künstler: Sie hätten mit viel Liebe, Kreativität und Mühe die Krippen gestaltet und sich intensiv mit dem Geheimnis der Heiligen Nacht beschäftigt.

Seit Jahrhunderten gebe es dieses Geheimnis. Der Weihbischof verband die Corona-Pandemie, die auch diese Abschlussveranstaltung erst ein Jahr später möglich machte, mit dem Motto der Ausstellung: Das Geheimnis der Heiligen Nacht und das Geheimnis des Lebens. Denn das Leben sei ein undurchdringliches Geheimnis.

Dr. Susanne Kolter und Weihbischof Stefan Zekorn überreichten die Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preise. Das Motto der 82. Krippenausstellung nannte Anja Schöne zum Abschluss. Es lautet „Mitten drin“.