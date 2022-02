Ausstellung der Kita Zwergenwiese

Die Kita Zwergenwiese lädt in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Telgte vom 1. bis zum 19. März zu einer Fotoausstellung mit Titel „Wir sahen was, was du jetzt siehst!“ ins Foyer des Rathauses ein. Die Kinder haben die Vielfalt der Natur in Telgte ein Jahr lang mit Kinderaugen entdeckt. Am 4. März findet um 14 Uhr vor den Rathaus eine Vernissage mit kurzen Ansprachen von Vertreterinnen der Kita, den Elternratsvorsitzenden und von Bürgermeister Wolfgang Pieper statt. Unter dem Titel „Siehst du was, was ich sah?“ wird zu einer Fotorallye mit kleinen Aufgaben und Gewinnen eingeladen. Im Anschluss gibt es eine kleine Stärkung an den Bootshäusern.