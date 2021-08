Austausch startet 2022 wieder

Die Corona-Pandemie hat nicht nur dem Besuch einer Delegation aus Telgte anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Tomball/Texas einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern auch für zwei Jahre das Schüleraustauschprogramm gestoppt. Doch die Mitglieder des Partnerschaftsvereins schöpfen bei beiden Projekten Hoffnung: Zum einen wollen sie nach Möglichkeit im kommenden Jahr in die USA fliegen, um das Jubiläum nachzufeiern und die vielfältigen Kontakte zwischen beiden Städten zu pflegen. Zum anderen soll das Schüleraustauschprogramm 2022 wieder aufgenommen werden.

Das sagte Stefan Bruns, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, anlässlich der Mitgliederversammlung im Knickenberghaus. Er erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an Veranstaltungen und Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren, denn im Vorjahr hatte die Pandemie die Generalversammlung unmöglich gemacht. Besonders erfreut zeigte sich Bruns, dass mit Lula Tiews, die zusammen mit ihrem Mann Dr. Chris Tiews vor mehr als zwei Jahrzehnten den Anstoß für die Partnerschaft, ein besonderer Gast an der Versammlung teilnahm. Nach etlichen Jahren in den USA wohnt die gebürtige Telgterin für einige Zeit zusammen mit ihrer Familie wieder in der Emsstadt und will sich daher an den Vereinsaktivitäten beteiligen.

Während die Jubiläumsfeierlichkeiten in den USA bislang noch nicht stattfinden konnten, erinnerte Stefan Bruns in seinem Bericht an den Besuch einer Delegation aus Tomball im September 2019. Bei dieser Gelegenheit seien die guten Kontakte zwischen beiden Städten gepflegt worden.

Einen Wechsel gab es anschließend im Vorstandsteam. Holger Rüschenschulte, der seit 2016 als Schriftführer verschiedene Aufgaben im Verein übernommen hatte, trat von seinem Posten zurück. Einstimmig wurde Dr. Dietmar Wigger zum Nachfolger gewählt. Bruns dankte Rüschenschulte, der sich auf vielfältige Weise „immer extrem für den Verein und die Städtepartnerschaft engagiert“ habe.

Im Mittelpunkt stand anschließend das Schüleraustauschprogramm. Dorit Hilmer, Maya Wigger und Ida Große Hüttmann, die 2019/2020 für ein Jahr in der Partnerstadt waren, erzählten von ihren Erlebnissen und Erfahrungen, die in den letzten Monaten des Aufenthaltes stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst waren.

Zudem ging Petra Große Hüttmann auf das Austauschprogramm ein, das im kommenden Jahr nach der Zwangspause wieder aufgenommen wird. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich auf der Homepage des Vereins (www.telgte-tomball.de) über die bisherigen Erfahrungen informieren und finden dort auch die entsprechenden Kontaktdaten.