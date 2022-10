Austausch zum Protest gegen den Ausbau der B 51

Die Arbeit und das Engagement der Bürgerinitiative B 51 Telgte waren jetzt Gegenstand des Besuches einer international besetzten Studiengruppe der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Bürgerinitiative setzt sich bekanntlich seit 2017 für den Erhalt der Zweispurigkeit der Bundesstraße 51 zwischen Handorf und Telgte ein.

28 Kommunalpolitiker und Vertreter von Nicht-Regierungsorganisationen aus allen Teilen der Welt trafen sich mit der Bürgerinitiative im Bürgerhaus, um „sich über Art und Weise eines überparteilich zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland zu informieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Im Fokus standen Hintergrundinformationen zu den verkehrspolitischen Planungsabläufen und Zuständigkeiten in Deutschland und die Erfahrungen und Einschätzungen der Initiative bezüglich der Mitbestimmung auf politischer Ebene sowie der Beweggründe für das Engagement.

Nachdem Dr. Werner Allemeyer die Geschichte des Straßenbauprojektes und die Ziele der Bürgerinitiative erläuterte, schilderte Ulla Woltering, zweite Vorsitzende der BI, die Aktivitäten und Vorhaben der Protestbewegung und illustrierte diese mit Fotos und Veröffentlichungen. Die zahlreichen und interessierten Fragen drehten sich unter anderem um die Zusammensetzung der Mitglieder und deren Motivation, die Frage, wer was zu entscheiden hat und wie sich die Initiative finanziert.

„Ich war überrascht, wie interessiert und inhaltlich versiert die Gäste waren. Wir konnten anhand unserer Initiative die Planungs- und Entscheidungsprozesse vom Bundesverkehrswegeplan bis hin zu unserem Teilstück der Bundesstraße gut vermitteln“, fasste Dr. Allemeyer zusammen.

„Man hat selten die Gelegenheit, eine so sehr gemischte internationale Gruppe zu treffen. Ich habe mich einfach sehr gefreut, dass unser Engagement sozusagen internationale Beachtung fand – und dass mein Schulenglisch ausreichte“, fügte Ulla Woltering augenzwinkernd hinzu.

Am 7. November (Dienstag) findet um 19 Uhr im Bürgerhaus eine Diskussionsveranstaltung zur Zukunft der Mobilität zwischen Münster und Telgte statt.