Informationen zu einem Austauschjahr in Tomball gibt es am 18. November.

Schülerinnen und Schüler der Klassen neun und zehn sind am 18. November (Donnerstag) um 19 Uhr in die Räume des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums eingeladen, um sich über ein Austauschjahr in Telgtes texanischer Partnerstadt Tomball zu informieren. Dabei wird es Informationen zum Schüleraustausch geben, außerdem stehen Ehemalige für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Der Freundeskreis Telgte-Tomball bietet diesen Austausch seit rund zwei Jahrzehnten an. Maximal drei Schüler haben dabei jährlich die Chance, für ein Jahr einen Platz an einer der beiden High-Schools in Telgtes Partnerstadt zu bekommen. Die Unterbringung erfolgt jeweils in Familien.

Wer am kommenden Donnerstag verhindert ist, der kann sein Interesse am Austauschprogramm bekunden, indem er eine kurze Mail an petra70gh@gmail.com schickt. Die Koordinatorin des Schüleraustauschprogramms, Pe­tra Große Hüttmann, wird dann mit den Betreffenden Kontakt aufnehmen.