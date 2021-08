Ausweichbuchten sind unverzichtbar

Der Bauausschuss hat entschieden, dass in der Zufahrt zum Baugebiet „Lütke Esch“ in Westbevern Ausweichbuchten geschaffen werden sollen.

An der Ecke Grevener Straße/Im Lütken Esch soll ein Schild angebracht werden, auf dem darauf hingewiesen wird, dass von dort aus keine Zufahrt zum neuen Baugebiet erfolgen kann.

Die Erschließungsarbeiten für das Westbeverner Baugebiet „Lütke Esch“ laufen auf Hochtouren. Damit verbunden ist starker Lkw-Verkehr. Und dieser wird noch zunehmen, wenn mit dem Hausbau begonnen wird und viele verschiedene Firmen mit ihren Lastwagen und Transporten zu den einzelnen Bauplätzen rollen. Die Zufahrt erfolgt von der L 588 über den Wirtschaftsweg „Mersch“, um den Verkehr im Ort von der Straße „Im Lütken Esch“ fernzuhalten.

Der CDU war – wie berichtet – aufgefallen, dass sich auf dem Wirtschaftsweg, keinesfalls Lkw begegnen können, weil die Straße zu eng ist. Ausweichbuchten müssten geschaffen werden.

Bauamtsleiter Christian Korte sagte in der Planungsausschusssitzung am Donnerstag, dass dies nicht möglich sei, weil sich die dafür notwendigen Grundstücke nicht in städtischem Besitz befänden. Die Stadt habe die Straße aber extra mit einer neuen Asphaltdecke versehen.

Damit wollten sich die Fraktionen nicht zufriedengeben. Ein „Chaos“ sei zu erwarten, betonten Norbert Woestmeyer (CDU) und Klaus Resnischek (SPD). Einstimmig wurde deshalb beschlossen, dem CDU-Antrag zu folgen, Ausweichbuchten zu schaffen. Außerdem soll an der Einfahrt „Im Lütken Esch“ ein Schild „Keine Zufahrt zum Baugebiet“ angebracht werden. Die Einfahrt zum Baugebiet an der Ecke L 588/Mersch soll zudem besser kenntlich gemacht werden als bisher.