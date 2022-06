Auszeichnung für Engagement

Kurt Nosthoff rückte bei der Generalversammlung des MGV „Eintracht“ Vadrup in den Mittelpunkt. Denn er wurde für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Erster Gratulant war der Vereinsvorsitzende Stefan Krieft, der die Aktivitäten des fast 87-Jährigen in verantwortlichen Positionen und aktuell noch dem Ehrenrat hervorhob. Dem gehören nun Klaus Schmidt und Heinz Papenbrock als neue Mitglieder an. Kurt Nosthoff ist der dienstälteste Sänger.

Doch zurück zur Versammlung: Stefan Krieft wurde einstimmig als erster Vorsitzender bestätigt. Er geht in sein 24 Jahr an der Spitze. Mit der einstimmigen Wiederwahl von Helmut Sommer (Schriftführer), Thorsten Nathmann (stellvertretender Kassenwart) und Werner Eicher (Notenwart) bleibt der Vorstand in bewährter Besetzung zusammen und kann die neuen Herausforderungen angehen.

Dass im MGV „Eintracht“ Einigkeit auf ganzer Linie herrscht, wurde bei der Zusammenkunft deutlich. Chorleiter Harald Berger zollte den Sängern ein Lob, dass es trotz der coronabedingten Ausfälle zahlreicher Proben gelungen sein, schnell wieder ein gutes Niveau zu erreichen. „Darauf können alle stolz sein“,sagte er unter anderem.

Festgezurrt wurde für den 8. September eine Schnupper-Chorprobe, damit Interessierte einen Einblick gewinnen können. Dieses Angebot soll zwei Mal im Jahr stattfinden. Für diejenigen, die in den Chor eintreten, ist im Anfangsstadium eine Begleitung durch einen Paten angedacht.

Der nächste Auftritt des MGV ist am Freitag (10. Juni) beim Auftakt des Schützenvereins Westbevern-Vadrup.