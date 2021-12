Auto angefahren und abgehauen

Ein Unbekannter hat am Dienstag auf dem Parkplatz an der Antoniusstraße ein Auto angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ein Unbekannter hat am Dienstag auf dem Parkplatz an der Antoniusstraße ein Auto angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der graue Ford Mondeo war dort nach Angaben der ermittelnden Polizei zwischen 17 und 19.30 Uhr abgestellt. Hinweise zu dem Unfallbeteiligten sind an die Polizei in Warendorf,

0 25 81/94 10 00 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.­nrw.de zu richten.