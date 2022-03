Azubis testen ihren Lernfortschritt

160 Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik der Industrie- und Handelskammer absolvierten ihre Zwischenprüfung in den Räumlichkeiten von Hygi.

„Nennen Sie fünf Flüsse in Deutschland, die für die Binnenschifffahrt genutzt werden können?“ Und: „Was bedeutet in diesem Zusammenhang Berg- und Talfahrt?“ Fragen, die 160 weibliche und männliche Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik der Industrie- und Handelskammer, Bereich Nordwestfalen, im Rahmen ihrer mündlichen Zwischenprüfung in Telgte beantworten mussten. Die IHK-Nordwestfalen hatte zu dieser landesweiten Abschlussprüfung nach Telgte eingeladen, weil die Firma Hygi hierfür Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung stellte.

30 Prüfer im Einsatz

IHK-Prüfungsausschussvorsitzender Franz Graute bedankte sich bei dem Telgter Unternehmen für diese Möglichkeit. Der Drensteinfurter erklärte, dass die IHK Prüfungen gerne auslagere und in Firmen, die derartige Ausbildungsberufe anbieten, durchführe. Insgesamt waren 30 Prüfer im Einsatz. Jeder Prüfling musste die Aufgaben vor den Augen von zwei Prüfern lösen. Die Zwischenprüfung bestand aus einem praktischen und mündlichen Teil. Dabei konnte jeder Auszubildende seinen Lernfortschritt testen. So bekam er ein Gefühl dafür, ob er mit den Lernstoff vertraut ist. Außerdem erhielt der Prüfling die Chance, die Ausbildungszeit zu verkürzen.

Arbeitsabläufe beim Wareneingang geprüft

Sebastian Pape und Matthias Stephan, bei Hygi in der Lagerlogistik angestellt und zugleich IHK-Prüfer, erklärten den praktischen Teil. Hier wurden die Arbeitsabläufe beim Wareneingang geprüft.

„MHD“ bedeutet Mindesthaltbarkeitsdatum

Zu den Aufgaben der Auszubildenden gehörte es auch, sich einen Überblick über die verschiedenen Arten des Versandes von Gütern und die dafür zu nutzenden Verkehrswege zu verschaffen. Daher mussten sie im mündlichen Teil drei Fragen beantworten. Neben den beiden genannten Fragen lautete die dritte: „Was bedeutet MHD?“ Die Antwort musste lauten: „Mindesthaltbarkeitsdatum!“ Franz Graute zog ein erfreuliches Fazit des Prüfungstages: „Trotz der hohen Prüflingszahlen konnte die Prüfung dank der guten Räumlichkeiten und der gut besetzten Prüfungsstationen erfolgreich durchgeführt werden.“ Die Abschlussprüfung findet für die meisten der Prüflinge im Sommer 2023 statt.