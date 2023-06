Bahnstrecke war rund zwei Stunden gesperrt

Einen großen Ast einer Weide an der Bahnlinie zwischen Münster und Osnabrück musste die Feuerwehr am Dienstagabend entfernen.

Unwettereinsatz der Feuerwehr in Westbevern-Vadrup

Einen Baum musste die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Bahn aus einer Oberleitung in Westbevern-Vadrup heraussägen.

Einen Unwettereinsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr. Nach Angaben von Stadtbrandmeister Lutz Mahler wurden die Feuerwehrleute alarmiert, um in der Nathmannsheide an der Bahnstrecke von Münster nach Osnabrück einen großen Ast aus einer Oberleitung der Bahn zu entfernen.

„15 Einsatzkräfte des Löschzuges Westbevern und die Drehleiter aus Telgte sind daraufhin ausgerückt“, sagt Mahler. Nach der für solche Arbeiten vorgeschriebenen Sicherung der Bahnstrecke – das bedeutet, der Zugverkehr wurde eingestellt – und der Erdung der Oberleitung konnte ein Ast der Weide, die sich in den Drähten verfangen hatte, mit Hilfe der Kettensäge entfernt werden. Um in der passenden Höhe arbeiten zu können, kam die Drehleiter zum Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr dauerte der gesamte Einsatz – von der Alarmierung bis zum Wiedereinrücken – rund zwei Stunden.

Verspätungen durch Sperrung

Gegen 23.40 Uhr wurde die Bahnstrecke Münster-Osnabrück in beide Richtungen wieder freigegeben. Die Sperrung führte zu Verspätungen. Etliche Züge wurden auch umgeleitet. Neben den Kräften der Feuerwehr waren Bahn- und Landespolizei sowie auch ein Notfallmanager der Bahn im Einsatz.

Als wahrscheinlich gilt, dass der Ast sich aufgrund starker Böen in den Drähten verfangen hatte. Im Bereich Westbevern-Vadrup waren am Abend Ausläufer eines Gewitters vorbeigezogen, die teilweise für Wind und für einigen Regen gesorgt hatten. Zu weiteren Einsätzen kam es für die Feuerwehr aber nicht. Das Gewitter zog nördlich am Telgter Stadtgebiet vorbei, lediglich Ausläufer waren zu spüren.