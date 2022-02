Bahnübergang beseitigt

Der Bahnübergang bei Haus Droste ist nun endgültig Geschichte: Ein Bagger hat dafür gesorgt, dass schon bald nichts mehr daran erinnert. Der unbeschrankte Übergang in Höhe Kraege war im Sommer vergangenen Jahres überflüssig geworden, nachdem die Tangente rund um Telgte-Südost an die Kreisstraße angeschlossen worden war und mit ihr ein mit Schranken gesicherter Übergang ans Netz ging. Einige Zeit lang hatten erst Bauzäune, später eine Leitplanke im Bereich Haus Droste zumindest optisch signalisiert, dass hier kein Queren der Bahnlinie mehr möglich ist. Durch die jetzige Maßnahme, die Asphaltstraße wurde teilweise beseitigt, soll verhindert werden, dass beispielsweise Fußgänger das Stück weiter als Abkürzung nehmen. In den nächsten Tagen soll die kleine Baumaßnahme abgeschlossen sein.