Ballett-Traum wird wahr

Sie wird mit den ganz Großen der Ballett-Welt auf der Bühne stehen, wenn am 25. Mai unter dem Titel „Balletto and Friends“ eine große Gala im Stadttheater Münster steigt: Romy Krenkler aus Vadrup verrät im Gespräch, was sie erwartet und was sie besonders gern tanzt.

Wenn bei der Gala am 25. Mai unter dem Titel „Balletto and Friends“ die Größen der Ballett-Welt ins Theater nach Münster kommen, bekommt auch der Tanznachwuchs eine Chance, mit den Stars auf der Bühne zu stehen. Romy Krenkler aus Vadrup gehört zu denjenigen, die dann neben Stars wie Iana Salenko (Ukraine), Lucia Lacarra (Spanien), Marian Walter (Berlin) und Jorge Barani (Kuba) tanzen werden. Die 21-Jährige aus Vadrup gehört zur Ausbildungsklasse der „Balletto Dance Company“ der Münsteraner Tanzschule Interdance. Deren Leiter Julio Acevedo veranstaltet die Ballett-Gala mit seiner Partnerin Tanya Acevedo schon zum achten Mal. Im Interview spricht die Nachwuchs-Tänzerin über ihre Vorfreude auf das Ereignis und dass mit dem Auftritt für sie ein Traum in Erfüllung geht.

Ist Ballett für einen jungen Menschen wie Sie ein Hobby wie jedes andere auch?

Romy Krenkler: Nein, auf keinen Fall. Für mich ist es viel mehr als das. Ich kann und will mir einen Alltag ohne Ballett gar nicht mehr vorstellen. Schon bei einem Tag ohne Ballett werde ich ganz unausgeglichen. Das Tanzen ist eine Leidenschaft für mich, die mich erst zu der Person macht, die ich jetzt bin.

Gibt es eine besondere Höchstschwierigkeit beim Ballett, die Sie lernen oder verbessern möchten?

Romy Krenkler: Ballett ist allgemein so komplex und anspruchsvoll, dass ich mit meiner Leistung wahrscheinlich nie zufrieden sein und immer an allem arbeiten werde. Es geht eben einfach besser, immer. Abgesehen von den technischen Herausforderungen versuche ich gerade, an meiner Aufregung vor Vorstellungen zu arbeiten. Ich werde schnell sehr nervös und lasse mich davon teilweise verunsichern. Dann klappen manchmal Dinge auf der Bühne nicht, die in der Probe immer funktioniert haben. Das ärgert mich sehr und deswegen arbeite ich daran.

Was tanzen Sie besonders gerne?

Romy Krenkler: Das klassische Ballett und Tanzen allgemein sind so vielfältig, und ich freue mich, immer neue Choreografien zu lernen – egal ob klassisch oder modern. Wenn ich mich allerdings für eine Traumrolle oder ein Stück entscheiden müsste, wäre das Romeo und Julia. Es ist mein Lieblingsballett und natürlich deswegen auch ein kleiner persönlicher Traum.

Die große Gala am 25. Mai in Münster steht kurz bevor. Wie fühlen Sie sich bei dem Gedanken?

Romy Krenkler: Ich habe gar keine Worte dafür, wie dankbar ich meinen Choreografen bin, ein Teil der Gala sein zu dürfen. Neben wirklichen Weltstars des Balletts auf der Bühne stehen zu dürfen, fühlt sich an wie ein Traum. Das wird ein unvergessliches Erlebnis. Ich bin natürlich sehr aufgeregt, aber freue mich riesig auf den Tag.