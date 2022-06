Diese Worte waren Balsam für die Schützenseele: „Schützenvereine sind wichtig für unsere Gesellschaft und für den Gemeinsinn“, sagte NRW-Minister Karl-Josef Laumann am Pfingstsonntag. Und, die Freude schwang in seinen Worten mit: „Endlich können wir in Telgte und in Nordrhein-Westfalen wieder Schützenfest feiern.“

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins Raestrup-Heidker hatte Laumann die Schirmherrschaft eines Umzuges von zahlreichen Schützenvereinen und Musikkapellen übernommen. Er sprach auf dem Kirchplatz von St. Clemens zu Hunderten Schützen und Zuschauern.

Dabei gab der Minister auch ein Geheimnis preis: „Meine Frau habe ich vor fast 40 Jahren bei einem Schützenfest kennengelernt.“ Und er betonte mit Blick auf die zahlreichen Abordnungen verschiedener Vereine, dass die Werte der Schützen wie Kameradschaft, das Einstehen für Freiheit und Demokratie sowie das Gemeinwohl heute – er blickte dabei auf den Krieg in der Ukraine – fast wichtiger denn je seien.

Nach den Reden ging es in einem langen und eindrucksvollen Umzug zum Festplatz, wo der „Tag des Gastes“ mit diversen Wettbewerben und Attraktionen gefeiert wurde.

Schnell ging es übrigens am Freitagabend bei der Ermittlung der neuen Majestät. Ingo Kuhrmann holte – wie bereits kurz berichtet – mit dem 180. Schuss den Vogel von der Stange. Als Königin wählte er Andrea Böckenholt aus. Zum Hofstaat gehören außerdem Bernhard und Melanie Hugenroth, Ralf und Melanie Große Dankbar, Klaus und Nicole Wigger sowie Detlev und Dagmar Schlieper.

Ein Ereignis war danach der große Zapfenstreich unter der Leitung des neuen Generals Reinhard Rüter. In der Dunkelheit bot sich den zahlreichen Zuschauern ein beeindruckendes Schauspiel.

In Formation marschierten die Schützen am Samstagabend zum Gottesdienst in die Clemenskirche ein. Propst Dr. Michael Langenfeld und Dr. Michael Höffner zelebrierten die Messe. Die Messdiener wurden vom Verein gestellt.

Dramatik pur beim Kaiserschießen am Pfingstmontag. Bis der Sieger feststand, lagen zwischen dem 225. und dem 226. Schuss Minuten der Ungewissheit. Denn nach dem 225. Schuss ließ sich Antonius Kohues bereits als vermeintlicher Kaiser feiern. Doch war die Entscheidung tatsächlich schon gefallen oder hingen noch Reste auf der Stange? Die Schießaufsicht Klaus Röttgermann griff zum Fernglas, um sich Klarheit zu verschaffen. Erst nach seinem „Videobeweis“ wurde Antonius Kohues von den Schultern seiner Kameraden wieder herunter geholt. Denn Schießmeister Klaus Röttgermann hatte festgestellt, dass noch ein kleines Holzstückchen hing. Damit war das Ringen um den Kaisertitel wieder offen. Die Ungewissheit zog sich über einige Minuten hin. Während Antonius Kohues (König 1982 und Kaiser 1992) doch nicht auf den Thron steigen konnte, war es Bernhard Hugenroth (König 1996) vorbehalten, mit dem 226. Schuss für Klarheit zu sorgen und sich als Jubiläumskaiser hochleben zu lassen.

Mit Ehrungen und einem Familienfest mit der Proklamation des Kaiserpaares beendeten die Heidker ihre Jubiläumsfeierlichkeiten.