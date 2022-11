Barock als purer Rock ’n’ Roll

„Eine Geige als funky Rhythmusgitarre, fette Bässe vom Akkordeon oder Percussion mit einem Kontrabass? Natürlich!“ Mit diesen Worten kündigt sich die deutsch-serbische Formation „Uwaga!“ an, die am Wochenende im Bürgerhaus auftritt.

„Klassik. Mozart, Mahler & Co. recomposed“, so lautet das aktuelle Programm der Band „Uwaga!“, die nun im Bürgerhaus gastiert.

Zu einem besonderen Kammerkonzert lädt am Sonntag (6. November) der Kultur-Freundeskreis um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus ein. Mit Geige, Bratsche, Akkordeon und Kontrabass begibt sich die deutsch-serbische Formation „Uwaga!“ auf einen „irrwitzig-anarchischen Streifzug durch das klassische Repertoire“, wie es in einer Ankündigung der Veranstalter heißt.

Hier spielt die Musik

„Klassik. Mozart, Mahler & Co. recomposed“, so lautet das Programm: Dahinter verbirgt sich laut der Pressemitteilung „waghalsiger Spielwitz, schwindelerregende Tempi, eine mitreißende Performance und der unsachgemäße, fast schon an Dreistigkeit grenzende Umgang mit klassischem Instrumentarium und Kulturgut“.

Auf diesem Feld toben sich die vier Musiker Christoph König, Maurice Maurer, Miroslav Nisic und Stefan Berger so richtig aus. 2007 gegründet, bedient sich „Uwaga!“ des an unsterblichen Kompositionen reichen, klassischen Fundus‘ und präsentiert ausgewählte Meisterwerke in einer gleichermaßen einzigartigen wie eigenwilligen Art. Tschaikowskys Ballettsuiten verfügten durchaus über Disco-Potential, Mahler habe meisterhafte Jazzthemen komponiert und Barock sei der pure Rock ‚n‘ Roll, so die vier Musiker. Man ahnt es schon: Der Name „Uwaga!“ ist Polnisch und bedeutet Achtung!

Unkonventionell und kreativ

Ob stilistische Einflüsse aus Jazz, Balkan und Funk oder virtuose Improvisation – in seinen Neuinterpretationen „bereichert das Quartett die Klassik um etwas, was der traditionelle Konzertbetrieb nicht kennt“, heißt es weiter.

Gelinde gesagt unkonventionell sei auch Spielweise der vier Musiker: „Eine Geige als funky Rhythmusgitarre, fette Bässe vom Akkordeon oder Percussion mit einem Kontrabass? Natürlich!“

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei Tourismus+Kultur Telgte an der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur 5 Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.