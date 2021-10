Bauarbeiten nach Absackung

Nachdem es am Fahrbahnrand eine Absackung gegeben hat, wird die Schadstelle an der Alverskirchener Straße nun repariert.

Maßnahme an der Alverskirchener Straße

Die Zahl der Baustellen in Telgte wird nicht geringer: Straßen NRW hat eine weitere an der Alverskirchener Straße eingerichtet. Dort hatte es im Bereich der Entwässerungsrinne eine Absackung gegeben. Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens sind derzeit auf Ursachenforschung, um danach zu reparieren. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Schadstelle zu einer Unterspülung am Fahrbahnrand geführt. Die Baustelle ist nur einspurig passierbar.