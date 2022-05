Baugenehmigung wurde beantragt

Der neue Dorfladen in Westbevern-Vadrup stand im Mittelpunkt eines Ortstermins mit dem Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier. Bei dem Austausch mit Vertretern des Initiativkreises und der CDU-Ortsunion wurde über den aktuellen Stand des Projekts berichtet. Das Planungsrecht für den Standort an der Grevener Straße neben dem Hof Schulze Hobbeling wurde in einer Sondersitzung des Bau- und Planungsausschusses Anfang April geschaffen. „Für die Nahversorgung in Vadrup haben der Initiativkreis, die Ratsfraktionen und die Stadtverwaltung intensiv zusammengearbeitet“, so Dietmar Große Vogelsang.

Die Planungen sind nun soweit fortgeschritten, dass die Baugenehmigung beim Kreis Warendorf vor wenigen Tagen eingereicht wurde. Nach dieser Planung wird im Erdgeschoss des Gebäudes ein Lebensmittelmarkt mit einem Bäckerei- und Cafébereich entstehen, der insgesamt 450 Quadratmeter groß sein wird. „Dieses vorbildliche Projekt zur Sicherung der Nahversorgung hat eine enorme Bedeutung für Vadrup. Gerne nehmen ich diesen Ortstermin als Anlass, um die Fördermöglichkeiten für dieses Projekt mit dem Landesministerium zu besprechen und mich dafür einzusetzen“, so Hagemeier.

„Wir planen mit einem Baubeginn im Herbst 2022. Damit das so funktioniert, benötigen wir auch in den kommenden Monaten weiterhin die volle Unterstützung von Politik und Verwaltung auf allen Ebenen“, fasste Bernd Hugenroth abschließend für den Initiativkreis die Wünsche zusammen.