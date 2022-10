Baukosten sind deutlich gestiegen

Für die Umgestaltung von „Klein Borkum“, die Herstellung einer barrierearmen Radverbindung und die Neugestaltung des Spielplatzes im Dümmert-Park hatte die Bezirksregierung Münster im Juli 2021 eine Förderung in Höhe von 437 000 Euro bewilligt. Als der Antrag im Jahr 2020 gestellt wurde, waren die Kosten mit rund 645 000 Euro beziffert worden. Doch seitdem sind die Baukosten deutlich gestiegen. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses wurde berichtet, dass aktuell mit rund 700 000 Euro gerechnet werde. Eine Anpassung der Zuwendung an die gestiegenen Kosten sei nach Rücksprache mit der Bezirksregierung nicht möglich. Der Eigenanteil der Stadt Telgte beläuft sich damit auf rund 263 000 Euro.

Eigentlich hatten die Mittel erst im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt werden sollen. Die Zeitplanung hat sich ein wenig verschoben. Die Bezirksregierung hat kürzlich – wie berichtet – mit den Arbeiten an „Klein Borkum“ begonnen. Damit im Frühjahr 2023 mit den weiteren Maßnahmen begonnen werden kann, müssen bis Ende Oktober 2022 das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und die Aufträge erteilt werden. Daher müssen die 263 000 Euro Eigenanteil außerplanmäßig bereits 2022 bereitgestellt werden. Dafür gaben die Mitglieder des Hauptausschusses einstimmig grünes Licht.