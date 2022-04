Baum kippt in Oberleitung

Die Freiwillige Feuerwehr war am Donnerstagabend ab 18.15 Uhr in Höhe Borgesch 34 in Westbevern im Einsatz. Gemeldet wurde zunächst ein Feuer in Nähe der Bahnstrecke Münster-Osnabrück. Bei Eintreffen wurde dann ein entwurzelter Baum brennend auf der Oberleitung vorgefunden. Die Bahnstrecke wurde sofort in beide Richtungen gesperrt. Der Notfallmanager sowie die Bundespolizei wurden hinzugezogen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absperren des Gefahrenbereiches. Die Instandsetzungsarbeiten durch die DB Netz wurden unmittelbar eingeleitet. Am Morgen war die Bahnstrecke wieder freigegeben. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus Telgte und Westbevern vor Ort.