Beckenwasser wird nicht mehr mit Gas erwärmt

Allerorten wird überlegt, wie Gas gespart werden kann. Die Angst geht um, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn ganz zudrehen könnte, im kommenden Winter nicht mehr genug Gas zum Heizen zur Verfügung steht und die Bürger frieren müssen. Die eine Stadt stellt die Straßenlaternen nachts ab, die andere beleuchtet ihr Rathaus nicht mehr. Ein Vielzahl anderer Sparmaßnahmen ist angedacht.

Auch die Stadt Telgte hat sich auf den Weg gemacht, Energieeinsparpotenziale zu ermitteln. Als erstes hat jetzt die Bäder-Gesellschaft Telgte reagiert: „Das Waldschwimmbad Klatenberg möchte im Hinblick auf die bevorstehende Gasknappheit mit gutem Vorbild vorangehen und stellt ab sofort die Beheizung aller Schwimmbecken mit Gas ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Beckentemperaturen – am Freitagmorgen um 7 Uhr war das Wasser 25,0 Grad warm – automatisch abgesenkt würden, denn weiterhin werde das Wasser gerade bei gutem Wetter kontinuierlich durch die vorhandene Solaranlage erwärmt. Geringfügig niedrigere Temperaturen nach einer kälteren Nacht am Morgen seien aktuell allerdings nicht auszuschließen.

Das Duschwasser wird dafür aber weiterhin mit Gas beheizt. Die Stadt Telgte und das Schwimmbadteam fordern allerdings mit Schildern dazu auf, maximal drei Minuten zu duschen, um den Warmwasser-Verbrauch zu senken und Energie zu sparen.

„Alle Verantwortlichen rund um das Schwimmbadteam hoffen auf das Verständnis der Badegäste und freuen sich auf die nächsten Tage mit hochsommerlichen Temperaturen“, heißt es abschließend.