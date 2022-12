Begeisternder musikalischer Nachwuchs

Ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm präsentierten die Lehrkräfte der Musikschule mit ihren Schülerinnen und Schülern beim Konzert unter dem Titel „Junge Talente“ am Donnerstagabend im Bürgerhaus. Die Veranstaltung war geprägt durch die Freude des gemeinsamen Auftretens und Musizierens. Das wurde immer wieder an den begeisterten Gesichtern der Akteure deutlich. Die Musikschülerinnen und -schüler konnten bei dieser Gelegenheit vor Publikum ihr Können unter Beweis zu stellen.

Bühne frei für den Nachwuchs

Diese Plattform für talentierte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus den Instrumentalklassen der Musikschule war für die neue Musikschulleiterin Antje Günther eine Premiere. Denn erstmals stand sie auf der Bühne. Nach dem vielversprechenden Auftakt der Gruppe „CrazyMusicTime“ unter der Leitung von Dieter Kuhlmann bezeichnete die Nachfolgerin von Gregor Stewing das Konzert junger Talente als ein wunderbares Format. Antje Günther drückte ihre Dankbarkeit für die Aufbauarbeit des „Junge Talent-Formates“ aus, die sie an ihren Vorgänger Gregor Stewing, an den Förderverein Fidelio, an die Musikschullehrkräfte und natürlich auch an die Schülerinnen und Schüler adressierte. Sie wünschte, dass das Publikum die Musik einfach genießen und, weil es keine Preisverleihung gebe, jeder seine Begeisterung den jungen Musikerinnen und Musikern persönlich überbringen möge.

Geschenke für alle Beteiligten

Statt einer Preisverleihung gab es vom Förderverein Fidelio für alle Beteiligten Geschenke. Das Konzert lieferte eine vielfältige Mischung aus insgesamt 13 Solo- und Ensemblebeiträgen mit nahezu allen Instrumenten, die die Musikschule zu bieten hat. So konnten die Zuschauer unterschiedliche Instrumente erleben und sich an einer großen musikalischen Vielfalt erfreuen. Wie viel Spaß Musik macht, bewiesen die Kinder und Jugendlichen bei der Auswahl ihres Repertoires. Sie traten als Solisten auf, als Duo oder in der Gruppe unter der Leitung einer Lehrkraft. Alle ließen nach Angaben der Verantwortlichen die hochwertige pädagogische Musikausbildung erkennen.

Den krönenden Abschluss des Abends gestaltete Dieter Kuhlmann am Klavier mit seiner Jazzcombo mit Silas Kunkemöller (Schlagzeug), Maria Lembeck (Bass und Gesang), Levin Stracke (E-Gitarre), Jasmin Jouini (Sopransaxophon), Laurits Thelen (Altsaxophon) und Jakob Holtmann (Posaune).