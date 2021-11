Begeisterung – aber auch Kritik

Alles andere als attraktiv ist derzeit das Areal rund um das Kornbrennereimuseum zwischen Stein- und Königstraße. Und das liegt nicht am Novemberwetter. Störend wirkt ganz besonders die große Parkplatzfläche. Wie berichtet will ein Investor das 3231 Quadratmeter große Areal in „hoher städtebaulicher Qualität“ überplanen. Wenn es so kommt, wie in mehreren Animationen in der jüngsten Planungsausschusssitzung von Planer Bernd Schnoklake vom Architekturbüro Schnoklake Betz und Dömer präsentiert, dann können sich Telgtes Bürger auf einen gestalterisches Highlight freuen, das die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich erhöhen wird.

Die Planung sieht die Schaffung von größeren zusammenhängenden Geschäftsflächen – unter anderem für einen Supermarkt mit 560 Quadratmetern Verkaufsfläche – und Flächen für Gastronomie vor. Darüber sollen 42 Wohnungen zwischen 30 und 120 Quadratmetern Größe mit zusammen 3000 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. 39 Stellplätze gehören dazu, 35 davon unterirdisch. Diese Planungen waren bereits in der Ausschusssitzung am 10. Juni vorgestellt worden. Am 30. September hatte sich der Gestaltungsbeirat damit beschäftigt. Jetzt wurde der weiterentwickelte Planungsstand von Bernd Schnoklake präsentiert.

Am Ende stimmten alle Fraktionen für eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Zuvor hatte es viele lobende Worte für die Planung gegeben, aber auch Kritik. Klaus Resnischek (SPD) sah insbesondere Probleme bei der Belieferung der Geschäfte – insbesondere des Supermarktes. Er konnte sich kaum vorstellen, „wie man die Lkw um die Kurven kriegen“ will. Außerdem könnten Lieferdienste die engen Straßen verstopfen und die Planung sehe noch keine Parkplätze für Schwerbehinderte vor. Doch insgesamt fiel sein Urteil positiv aus: „Die Mischung aus Gewerbe, Gastronomie und Wohnung gefällt uns sehr gut.“

Nichts zu mäkeln hatte Dr. Oliver Niedostadek (FDP): „Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass diese Planung die Attraktivität der Altstadt steigert. Es macht Spaß, diese Planung zu begleiten.“