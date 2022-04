Beim Abbiegen gegen eine Hauswand gefahren

Beim Abbiegen kam ein Lkw am Dienstagmorgen an der Hauptstraße gegen eine Hauswand und beschädigte die Dachhaut leicht.

Marlene Wietkamp stand gerade in der Küche, als es fürchterlich schepperte und das Haus, in dem ihre Goldschmiede ansässig ist, regelrecht erzitterte. Vor der Tür offenbarte sich dann der Grund dafür: Beim Abbiegen hatte der Lastwagen einer großen Supermarktkette nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Kurve offenbar falsch eingeschätzt und zu weit ausgeholt. Das Ende vom Lied: Der Auflieger des Lkw krachte in die Hausecke. Da die erste Meldung an die Kreisleitstelle „Lkw kracht in Hauswand“ lautete, wurden sowohl mehrere Rettungsfahrzeuge als auch ein Großteil der Feuerwehr alarmiert. An Ort und Stelle war dann aber schnell klar, dass keine weitere Verstärkung notwendig war, ein Teil musste sich nicht einmal mehr auf den Weg machen. Die Polizei nahm den Schaden auf. Nach ersten Erkenntnissen ist der Sachschaden vergleichsweise gering, die Dachhaut wurden nur leicht beschädigt.