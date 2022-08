Beim Abflämmen Hecke entzündet

Zu einem Heckenbrand musste die Feuerwehr am Freitagmittag ausrücken.

Die ersten Löschversuche von Nachbarn mit einem Gartenschlauch waren zwar gut gemeint, aber weitgehend wirkungslos. Erst als die Feuerwehr am Freitag bei einem Heckenbrand am Brüder-Grimm-Weg eintraf und mit einem Strahlrohr gegen die Flammen vorging, war alles schnell gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, und auch wenn die Flammen zeitweilig meterhoch waren, wurde ein nebenstehendes Haus nicht in Mitleidenschaft gezogen. Entstanden war das Feuer nach ersten Angaben beim Abflämmen von Unkraut.