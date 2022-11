Benefizkonzert ist das Highlight

Probenarbeit, Ausbildung, Auftritte und Gemeinschaft sind die Eckpfeiler des Vadruper Fanfarenzuges. Alles zusammen läuft aktuell auf einer Wellenlänge. Über das gemeinsame Musizieren in den nächsten Wochen freut man sich, bereitet sich dafür intensiv in den wöchentlichen Proben vor.

Im Vadruper Fanfarenzug wird akribisch geprobt für die Auftritte beim Vadruper Weihnachtsmarkt und insbesondere für das Benefizkonzert „Weihnachten für alle “ in der Kirche. Dafür werden auch neue Stücke einstudiert.

„Wir sind trotz Corona gut aufgestellt, können unsere Vorhaben umsetzen und den Zuhörern einen bunten Melodienstrauß mit neu einstudierten Musikstücken bieten. Es sind neue Musiker, die bereits ein Instrument beherrschen, dazugekommen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ich hoffe, dass sich in absehbarer Zeit auch die Aktiven wieder einfinden, die sich in jüngster Zeit zurückgehalten haben. Jeder, der bereits Erfahrung mit einem Instrument hat, oder es erlernen möchte, ist jederzeit willkommen. Die Instrumente stellt der Verein zur Verfügung“, sagt Vereinsvorsitzender Markus Rotthowe. Auch in der Ausbildung ist Bewegung , indem junge Kräfte auf der Flöte, Trompete und dem Schlagzeug das Handwerk erlernen.