Besinnliches aus dem Garagentor

Passend zum Fest begeisterte der ehemalige Musikschulleiter Gregor Stewing seine Nachbarn mit einem Garagenkonzert und stimmte sie so auf Weihnachten ein.

Garagenkonzert von Gregor Stewing an der Plinderheide

Zumindest zum Schluss-Foto standen alle Nachbarn und Bekannten in Gregor Stewings Garage und sangen gemeinsam.

Mit den Corona-Einschränkungen im vorigen Jahr fing es an, und es ist ein fester Termin im Kalender der Nachbarschaft der Plinderheide: Gregor Stewing, als Musiker stadtbekannt, wollte die Anwohner 2021 von den Sorgen um Corona ablenken und vor Weihnachten eine Möglichkeit zur Besinnung und zum Treffen „draußen auf Abstand“ bieten. Was lag näher, als ein Garagenkonzert passend zum Weihnachtsfest anzubieten.

Viele Nachbarn folgten schon im ersten Jahr der Einladung und brachten Glühwein und Leckereien mit. Und nicht nur die. Auch Freunde und Bekannte erfreuten sich an den weihnachtlichen Klängen aus der Posaune.

Auch in diesem Jahr kamen die Nachbarn und Freunde zur Plinderheide, um den Klängen von Stewings Keyboard zu lauschen. Auf der Gitarre wurde er begleitet von seinem Sohn Sebastian. Zwei Einlagen konnten die Zuhörer zudem genießen: Clara Fieber und Heidi Blunck sangen ihr Schul-Adventslied und Katharina Rathje gab mit ihrem Vater Jan zwei polnische Weihnachtslieder zum Besten.

„Mit Schnee wäre das sicherlich schöner“, hadert Gregor Stewing einzig mit dem Wetter, das nicht ganz so weihnachtlich war. Daher musste seine Fangemeinde vor der Garage zum Regenschirm greifen. Aber der Stimmung tat das keinen Abbruch. Groß und Klein erfreuten sich rund eine Stunde an klassischen und modernen Weihnachtsliedern. Live und aus der trockenen Garage heraus…

Am 30. Dezember gibt es um 17 Uhr ein weiteres Konzert mit Stewing. Dann aber in der Kraftfahrerkapelle in Raestrup und organisiert vom dortigen Verein „Raestruper Gemeindehaus“.