Bester Langstreckler der Welt

Am heutigen Montag wird Harald Norpoth 80 Jahre. Weltberühmtheit erlangte der Leichtathlet, der in Telgte die Grundschule besuchte und am Laurentianum in Warendorf sein Abitur erlangte, durch seine Ausdauerfähigkeit beim Laufen. Leidenschaft, Talent und Zielstrebigkeit zeichneten den Ausnahmetalent aus. Harald Norpoth hat es geschafft, 13 Jahre lang ununterbrochen auf Weltklasse-Niveau die Langstrecken der Leichtathletik zu beherrschen: Von 1960 bis 1973 hat er Sportgeschichte geschrieben und es zu weltweitem Ruhm gebracht.

