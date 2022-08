Besuch aus Übersee angekommen

Gegenseitiger Austausch: Drei Gäste aus Brasilien, Argentinien und den USA auf. Faride, Júlia und Nolan konnten am Wochenende durch ihre Gasteltern und Mitglieder des Rotary Clubs Telgte am FMO begrüßt werden

Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Rotary Club Telgte die Welt kennen: Lilo Erpenbeck, Leni Wordtmann, Emilia zur Nieden und Felix Depner starten in diesen Tagen ihre Auslandsaufenthalte in Mexiko, Kolumbien, Ecuador und den USA. „Wir freuen uns, dass wir nach der corona-bedingten Pause in diesem Jahr vier Schülerinnen und Schülern eine bestimmt eindrucksvolle Zeit in spannenden Ländern ermöglichen können“, so Frank Demmer, der die Austausch-Aktivitäten im Rotary Club Telgte koordiniert.

Im Gegenzug nehmen die Eltern der deutschen Austauschschüler drei Gäste aus Brasilien, Argentinien und den USA auf. Faride, Júlia und Nolan konnten am Wochenende durch ihre Gasteltern und Mitglieder des Rotary Clubs Telgte am FMO begrüßt werden.