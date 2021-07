Besuch im Klarissenkloster

Der Klarissenkonvent am Dom in Münster ist am 21. August das Ziel einer Radtour, die das Museum Religio-Team organisiert.

„Ein zweckfrei verschwendetes Leben für Gott“, so lautet die Überschrift auf der Homepage der Domklarissen. Bei einem Besuch des Museums Religio am 21. August um 15 Uhr bei den Klarissenschwestern können Interessierte mehr über diese besondere Ordensgemeinschaft, das Leben in Klausur, Armut und Gebet erfahren. Die ehemalige Kurie des Domkapitels, der sogenannte Nagelsche Hof, dient dem franziskanisch-kontemplativen Orden der Domklarissen seit ihrer Neugründung im Jahr 1973 als Ordenshaus und ist Ziel der Radtour, die um 14 Uhr am Museum Religio an der Herrenstraße startet. Wer möchte, kann auch direkt um 15 Uhr zum Klarissenkloster, Domplatz 34a, kommen. Die Radtour ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Geld und Glaube“, die noch bis zum 29. August besichtigt werden kann. Für eine Teilnahme sind ein vollständiger Impfnachweis oder ein aktuelles negatives Testergebnis notwendig. Anmeldung und weitere Infos unter museum@telgte.de oder

