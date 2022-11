Besucher können sich beflügeln lassen

Pfarrer Marco Klein hat sich von der Idee der Loburg zur Adventszeit beflügeln lassen. Zusammen mit den Firmlingen und dem Liturgieausschuss steht in der Ambrosiuskirche in diesem Jahr alles im Zeichen der Engel. Dazu haben die Beteiligten unter anderem Engelsflügel auf große Leinwände gesprüht.

Ein Motto, das beflügelt: Die Loburg hat für diese Advents- und Weihnachtszeit das Thema Engel gewählt und der Liturgieausschuss der Pfarrei St. Ambrosius war sofort angetan und hat überlegt, wie dieses Thema für die Pfarrei umsetzbar ist. So werden die Roratemessen, die diese Adventszeit jeden Dienstag um 19 stattfinden, jeweils einen anderen Aspekt zum Thema Engel in den Blick nehmen.

Aber wie soll die Ambrosiuskirche gestaltet werden, um in das Thema Engel einzuführen? Pfarrer Marco Klein hatte laut einer Pressemitteilung der Gemeinde die Idee, den Graffiti-Künstler Nikita Weimann aus Ostbevern zu fragen, ob er bereit wäre, zusammen mit einer Firmgruppe drei mobile Wände zu gestalten. Weimann hatte sofort begeistert zugesagt und zusammen mit der Firmgruppe überlegt, wie das Thema umsetzbar sei. Eine Wand sollte mit Flügeln für größere Personen gestaltet werden, eine weitere für kleinere Personen. Für die dritte Wand war angedacht, sich inhaltlich mit Engeln auseinanderzusetzen.

Die Ambrosiuskirche wurde zum Thema Engel gestaltet. Foto: Gemeinde St. Ambrosius

So überlegten die Firmanden zusammen mit Pfarrer Klein , was ihnen alles über Engel einfällt: Engel in der Weihnachtsgeschichte, Hoffnungsengel, Freiheit durch Flügel, Botschafter Gottes, Engel in verschiedenen Religionen (Judentum, Christentum, Islam), Engel als Trost, Helfer Gottes und Schutzengel. Daraufhin wurde abgestimmt. Die Schutzengel gewannen schließlich und sollten als Schriftzug auf die dritte Wand.

Etwas zögerlich, da die meisten noch nie mit einer Spraydose gemalt hatten, ging es dann los. Da der Künstler alle Teilnehmer gut anleitete, waren nach zwei Stunden alle drei Wände fertig. „Großartig!“, so die erste Reaktion der Vorsitzenden des Liturgieausschusses, Ursula Schulze-Pröbsting, als sie die Bilder zum ersten Mal sah.

Am Freitag wurden dann die Wände in der Ambrosiuskirche aufgestellt und lange LED-Lichterketten durch die Kirche gezogen. An ihnen wurden dann schon die ersten Bilder mit Engelsflügeln gehängt. Nach den Sonntagsgottesdiensten waren dann alle eingeladen, sich vor einem der Engelsflügel fotografieren zu lassen, um diese Bilder dann ebenfalls aufzuhängen.

Aufgrund der großen Beteiligung konnten nicht alle Bilder mit dem Fotodrucker, den die Firma Foto Brandes zur Verfügung gestellt hatte, sofort gedruckt und aufgehangen werden. Dies wird im Laufe der Woche erfolgen.

Am Dienstag nach der ersten Roratemesse besteht nochmals die Möglichkeit, sich fotografieren zu lassen. Zudem sind alle eingeladen, in die Kirche zu kommen und für sich selbst Fotos anzufertigen oder diese auf der Facebookseite der Gemeinde unter dem Artikel zum Thema Engelsflügel hochzuladen. In der Johanneskirche/Loburg steht eine Bank mit Engelsflügeln, die dazu einlädt, Platz zunehmen und Fotos zu machen, in der Herz-Jesu-Kirche können Engelsflügel umgeschnallt werden.

„Es besteht die herzliche Einladung, Engel zu entdecken oder selbst zum Engel zu werden“, heißt es in der Gemeindemitteilung abschließend.