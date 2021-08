„Bever Wiesn“ auf dem Dorfplatz

Rund um den Speicher dreht sich in den kommenden Tagen und Wochen einiges. Der Bürgerschützenverein beispielsweise lädt zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Bever Wiesn“ am kommenden Samstag ein.

Inzwischen ist das letzte „normale Schützenjahr“ beim Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf lange her: Corona hat den Verantwortlichen einen großen Strich durch nahezu alle Planungen gemacht.

In Gesprächen mit Mitgliedern und Freunden wurde immer wieder der Wunsch geäußert, dass man sich endlich mal wieder treffen wolle, um sich auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben. Am kommenden Samstag (28. August) soll daher in Absprache mit der Stadt ein größeres Treffen auf dem Dorfplatz stattfinden. Unter dem Motto „Bever Wiesn“ werden auf dem Rasen am Dorfplatz Tische und Bänke aufgestellt. Als kleine Stärkung wird es einen Imbiss geben, und auch Getränke sind vorhanden.

Eingeladen sind alle, „die sich bei aller gebotenen Vor- und Rücksicht wiedersehen möchten“, so die Verantwortlichen, die in diesem Zusammenhang betonen, dass die Corona-Bestimmungen strikt zu beachten sind.

„Wir freuen uns darauf, nach langer Zeit den Musikzug wieder auf dem Dorfplatz spielen zu hören“, sagt der Vorsitzende der Bürgerschützen, Reinhard kleine Schlarmann.

Die „Bever Wiesn“ beginnt bei um 16 Uhr. Bei dieser Zusammenkunft kann auch ein weiteres Mal über die Skulptur abgestimmt werden, die den Dorfplatz als Ersatz für die entwendete Bronzeskulptur verschönern soll. Hierbei haben alle noch einmal die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Entwürfen zu wählen.

Zudem wird für die Flutopfer im Ahrtal eine Spendendose aufgestellt.