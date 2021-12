Das Beverbad bleibt am heutigen Mittwoch geschlossen. Als Grund gibt die Gemeindeverwaltung Personalmangel an. Wann das Schwimmbad wieder geöffnet werden kann, konnte die Gemeindeverwaltung am Dienstag nicht sagen. Das Schwimmbad musste bereits am gestrigen Dienstag geschlossen bleiben. Die Schließung soll zunächst bis heute (29. Dezember) anhalten.