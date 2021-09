Bewährte Mannschaft für neue Herausforderungen

Mit einer bewährten Vorstandsmannschaft startet der Kultur-Freundeskreis nach etlichen pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen Monaten in die neue Konzertsaison.

Mit einer bewährten Vorstandsmannschaft startet der Kultur-Freundeskreis nach etlichen pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen Monaten in die neue Konzertsaison. Diese wird am 10. Oktober mit einem Auftritt des Monet-Bläserquintetts, dieses Angebot richtet sich speziell auch an interessierte Schüler und Jugendliche, eröffnet.

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im großen Sitzungssaal des Rathauses ging es einstimmig zu. Ulrich Michael bleibt Vorsitzender, sein Stellvertreter weiterhin Jörg Siegel. Simone Thieringer als Schriftführerin sowie Heiderich Nierfeld als Kassenwart gehören zum engeren Vorstandsteam. Dieses wird verstärkt durch die Beisitzer Angelika Behrenberg, Frank Büning, Reinhild Essing, Tobias Köhler, er ist auch weiterhin künstlerischer Leiter der Konzertreihe, und Gregor Stewing. Eine Veränderung gab es: Uwe Königsfeld schied als Beisitzer aus dem Vorstand aus. Das Gremium wurde um diesen Sitz verkleinert.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Ulrich Michael auf das Jahr 2020 ein, das im Januar mit dem Duo Berlin und im Februar mit dem Auftritt der Cellistin Drescher und die Pianistin Kimachi vielversprechend begonnen habe, bevor dann der Corona-Lockdown monatelang weiteren Auftritten einen Strich durch die Rechnung machte. Erst im September konnten zwei weitere Auftritte des Xenon-Saxophonquartetts und des Kartu-Klaviertrios folgen. „Beide Ensembles waren sehr dankbar für ihr erstes Konzert wieder in einem geschlossenen Konzertsaal und gaben in zwei aufeinanderfolgenden Aufführungen erfolgreich ihr Bestes“, so der Vorsitzende.

Das vom Kultur-Freundeskreis gewählte Corona-Schutzkonzept mit einer Beschränkung der Anzahl der Konzertbesucher und die besondere Rückverfolgbarkeit bei freier Platzwahl sei vom Vorstand mit viel Fantasie und großem Einsatz begleitet und dann mit dem uneingeschränkten Vertrauen der Konzertgemeinde belohnt worden, sagte er.

Die Zahl der Abonnenten verringerte sich seit 2018 leicht von 98 auf 93. Nahezu konstant ist die Mitgliederzahl mit 108.

Den Blick richtete der Vorsitzende zudem noch einmal auf die Alltagsmenschen-Ausstellung, bei der der Kultur-Freundeskreis und die Stadt unter anderem bei der Finanzierung eng zusammengearbeitet hätten. Nahezu genauso sei auch beim Kunstprojekt unter der Günter-Grass-Brücke verfahren worden. Ulrich Michael war sich sicher: „Gemeinschaftsprojekte des Kultur-Freundeskreises in Zusammenarbeit mit der Stadt haben schon bisher Synergieeffekte gebracht und zu den Standortfaktoren der Stadt effektiv beigetragen.“

Zu Beginn der Versammlung hatte Reinhild Essing das Thema Pandemie in der Literatur im Laufe der Jahrhunderte anhand verschiedener Beispiele beleuchtet.