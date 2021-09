Bewährungsstrafe für reuigen Täter

ARCHIV - SYMBOLFOTO - Eine Statue der Justitia hält in Bamberg (Bayern) eine Waage in ihrer Hand, aufgenommen am 09.09.2014. Staatsanwaltschaften und Gerichte in Mecklenburg-Vorpommern haben 2016 zur Abgeltung von Schuld Bußgelder in Höhe von gut 1,1 Millionen Euro verhängt. Rund 800 000 Euro davon gingen an gemeinnützige Vereine im Land. (zu dpa «Bußen für Straftäter - Zwei Drittel des Geldes gingen an Vereine» vom 30.04.2017) Foto: David Ebener/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Foto: David-Wolfgang Ebener