Bewerbungsstapel werden immer kleiner

Die Bewerberstapel für eine Ausbildung in der Verwaltung sind zwar kleiner geworden, gleichwohl gibt es immer noch etliche Interessenten. Ganz anders sieht das beispielsweise bei Fachangestellten für Bäderbetriebe aus. Dort liegt keine Bewerbung vor.

Das Handwerk schlägt Alarm, weil die Azubi-Zahlen stark sinken. Eine Viertelmillion Fachkräfte fehlten laut Zentralverband in den Betrieben. Doch wie sieht das bei der Stadtverwaltung und einem anderen öffentlichen Arbeitgeber, den Stadtwerken Ostmünsterland, aus? Stark unterschiedlich, wie im Gespräch mit Stephan Herzig, Personalleiter der Stadtverwaltung, deutlich wird. Keine einzige Bewerbung liegt derzeit für die Ausbildungsstelle zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, umgangssprachlich immer noch Schwimmmeister genannt, vor.

Das Bild bei den Erziehern

Für die beiden ausgeschriebenen Ausbildungsplätze zu Verwaltungsfachangestellten hingegen hat sich ein kleiner Stapel auf Herzigs Schreibtisch gebildet. Zwar ist der längst nicht so hoch wie noch vor Jahren, aber immerhin 19 Bewerbungen sind für beide Stellen insgesamt eingegangen.

Auch bei der Ausbildung zur Erzieherin ergibt sich ein unterschiedliches Bild, allerdings betrifft das in diesem Fall nicht die Zahlen, sondern die Ausbildungswege. Für die sogenannte PiA-Ausbildung, die Praxisanteile und Theorie vereint, liegen für die städtische Kita Abenteuerland vier Bewerbungen vor. Für den traditionellen Ausbildungsweg mit Berufspraktikum und Anerkennungsjahr scheint sich kaum noch jemand zu interessieren. Das Interesse ist aktuell sogar bei Null.

Studierte Bewerber

Und noch etwas hat sich verändert: „Nicht selten haben wir Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium absolviert oder in einem anderen Beruf gearbeitet haben und sich umorientieren“, sagt Herzig.

Nur ein Argument von vielen sei die Arbeitsplatzsicherheit im öffentlichen Dienst. Arbeiten im Team, organisatorische und verwaltende Aufgaben zugleich, Umgang mit Bürgern, Kombination aus kaufmännischer Tätigkeit und sinnvoller Arbeit mit beziehungsweise für Menschen würden ebenfalls immer wieder in den Bewerbungsgesprächen genannt.

Und noch eines stellt der Personalleiter heraus: „Nach der Ausbildung bestehen gute Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz mit anforderungsgerechten und fairen Eingruppierungsbedingungen in einem tarifvertraglichen Umfeld.“

Duale Ausbildung rückläufig

Im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren lässt sich auch bei den Stadtwerken anhand der Bewerberzahlen ableiten, dass die Anzahl der Schulabgänger, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden, spürbar rückläufig ist. Während bei den kaufmännischen Berufsbildern noch eine erfreuliche Zahl an qualifizierten Bewerbungen eingehe, sei bei den technischen Ausbildungsgängen die Anzahl deutlich geringer. Dies führte in der jüngeren Vergangenheit sogar dazu, dass vereinzelt angebotene Ausbildungsstellen nicht besetzt wurden.

„Dieser Trend scheint sich allerdings zumindest nicht weiter fortzusetzen, da im Zuge der jüngsten Krisen wieder verstärkt sichere Arbeitgeber in den Fokus der Bewerber gelangen und an Attraktivität gewinnen“, heißt es seitens des Unternehmens.

Präsenz auf lokalen Azubimessen

Um Nachwuchs zu generieren, tut das Versorgungsunternehmen einiges: Präsenz auf lokalen Azubimessen, diverse Möglichkeiten zum Schnuppern beispielsweise bei Praktika oder Werbung für den Beruf gehören dazu.

„Als kleines Highlight bieten wir im Rahmen von Förderprogrammen an, dass unsere Auszubildenden auf freiwilliger Basis auch einmal über den Tellerrand schauen und erste berufliche Erfahrungen außerhalb Deutschlands machen können. So waren unsere Azubis bereits in Ländern wie Spanien, Kroatien oder Irland“, sagt Unternehmenssprecherin Janina Risse.