„Bewusster mit Energie umgehen“

Bürger äußern sich zu den hohen Preisen an den Zapfsäulen

Telgte

Die Preise an den Zapfsäulen steigen in astronomische Höhen – Ende offen. Die WN befragten Bürger an den Tankstellen. Die meisten bleiben sehr gelassen. Einige ziehen die Konsequenz, aufs Rad umzusteigen. Andere nutzen Tank-Apps, um günstiger Sprit zu tanken.

Von Bernd Pohlkamp