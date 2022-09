Bildergalerie entlang der Bahn

Ein großes Plakat an der Ecke Orkotten/Bahnseitenweg weist schon seit einigen Tagen darauf hin: Die „WeibsBilder“ verwandeln den Bahnseitenweg zwischen Bahnhof und Orkotten einen Tag lang in eine Open-Air-Galerie. Etwa 120 Gemälde verschiedener Stilrichtungen werden dort am kommenden Sonntag (25. September) in der Zeit von 11 bis 18 Uhr präsentiert. Ausstellerinnen sind: Simone Thieringer, Margret Unnewehr, Renate Becks, Miranda Niermann und Karin Brand. „Zaungäste“ sind eingeladen, sich die Bildergalerie anzuschauen.