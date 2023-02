Bildung soll vor allem gefördert werden

Der im September vergangenen Jahres auf Initiative des Telgters Alkaly Touré gegründete Förderverein Telgte-Conakry traf sich nun zur ersten Mitgliederversammlung nach der Gründung.

In diesem Rahmen wurde die Satzung hinsichtlich des Vereinszwecks präzisiert. Dieser besteht nun konkret in der Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung in Guinea, insbesondere in der Hauptstadt Conakry. So soll beispielsweise durch Schulpatenschaften, den Unterhalt von Bildungsstätten, die Finanzierung von Bildungsangeboten und die Versorgung von Straßenkindern die Situation sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessert werden, um ihnen eine Zukunftsperspektive in ihrer Heimat zu bieten.

Pläne und Projekte

Nach der Anerkennung der Gemeinnützigkeit wird der Verein einen Internetauftritt erstellen, um über künftige Pläne, Projekte und Aktionen zu informieren. Neue Mitglieder sind willkommen, Kontakt über Hilde Bauer, 0 25 04/98 47 51, oder Alkaly Touré, 01 577/ 10 98 474.