Biologisches Gleichgewicht erhalten

Der Hegering Telgte-Westbevern hat auch in den zurückliegenden Monaten seine Aufgaben zur Hege und Pflege, zur Erhaltung und Stärkung der Nachhaltigkeit der Jagd, der Brauchtumspflege, des Umwelt- und Naturschutzes sowie zur Hege des Niederwildes durch die Förderung der Anlage von Wildäckern und Wildäsungsflächen erfüllt.

Das jedenfalls machten die Verantwortlichen des Vorstandes und der Kreisjägerschaft in ihren Berichten und Ausführungen bei der Versammlung mit Hegeschau deutlich. Bei der Hegeschau standen die Gehörne von Reh- und Rotwild im Mittelpunkt. Hegeringsleiter Reinhard Pröbsting stellte eine Trophäe besonders heraus: Die von Andreas große Bockhorn, der einen sehr starken und außergewöhnlichen Bock erlegen konnte. In diesem Zusammenhang betonte Reinhard Pröbsting die Verantwortung der Jäger, dafür zu sorgen, dass ein gesundes Gleichgewicht zwischen Rehwilddichte und der Fauna hergestellt wird. „Wald und Wild gehören zusammen. Dafür arbeiten und jagen wir gerne“, so Pröbsting.

Rollende Waldschule

Elmar Lietmann, Vorstandsmitglied der Kreisjägerschaft Warendorf, stellte den Einsatz der rollenden Waldschule und das Projekt „Grünes Herz“, mit dem die Kreisjägerschaft Kinder und Jugendliche für die Natur begeistern möchte, vor. Auch sprach er über die derzeit stark diskutierte Wald-Wild-Problematik und über regelmäßige und strenge Kontrollen der Polizei und der Ordnungsbehörden zur ordnungsgemäßen Lagerung von Waffen und Munition.

„ Wald und Wild gehören zusammen. Dafür arbeiten und jagen wir gerne. “ Reinhard Pröbsting

Wegen der Aktualität und aufgrund wachsender Bedeutung berichtete Robert Wallfahrt über den Wolf. Der Wolf, der erst vor wenigen Tagen am Emsuferweg gesichtet worden war, sei hier wohl noch nicht heimisch geworden. Dennoch beobachte man die Zunahme der Wölfe als Gefahr für die heimischen Nutztiere mit großer Sorge. Robert Wallfahrt sprach davon, dass es in Deutschland etwa 1500 Wölfe gebe mit einer Steigerungsrate von jährlich rund 30 Prozent. Neben dem Wolf breiten sich invasive Arten – also ortsfremde Arten wie etwa Nutria und Waschbären – immer weiter aus und schaden damit dem biologischen Gleichgewicht. Ebenso ging es um Natur und Umweltschutz. Hier engagiert sich der Hegering beim Schutz der Kiebitznester und organisierte zuletzt mit der Stadt Telgte die Müllsammelaktion.

Als bedeutsam für den Hegering bezeichnete Reinhard Pröbsting die Anschaffung von einer Drohne mit Wärmebildkamera, die für die Rehkitzrettung eingesetzt werde.