Bis zu 700 Tiere sind am Start

Rund 600 bis 700 Tiere, Vogelschutz und Naturschutz sowie diverse Gegenstände sorgen am 5. und 6. November bei der Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung (RGZV ) für ein besonderes Ambiente in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern im Sickerhook.

Die Vereinsschau ist für den Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Telgte und Umgebung das Jahres-Highlight. Entsprechend hat im Vorfeld auch rege Betriebsamkeit im Kreis der Mitglieder eingesetzt. Es gibt schließlich in vielen Bereichen genügend zu tun, um gut vorbereitet zu sein für die große Veranstaltung, die am 5. und 6. November in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern im Sickerhook stattfindet.

Angeschlossen an die Vereinsschau sind die Kreisverbandsschau des Kreises Münster und Umgebung sowie die Internationale Hauptsonderschau 2022 des „Amsterdamer Kröpfer Clubs“, der die „Amsterdamer Kröpfer“ (Tauben) präsentiert. Das bedeutet, dass sich der RGZV auf Besuch von Züchtern, Tierfreunden und Besuchern aus ganz Deutschland und dem Ausland einstellen muss.

„So eine umfangreiche Ausstellung ist eine besondere Herausforderung für uns alle, der wir uns aber gerne stellen“, macht Ausstellungsleiter Michael Große Schute deutlich – wohlwissend, dass alle Mitglieder kräftig mit anpacken, um die Reithalle wieder in eine „gute Stube“ für Züchter, Preisrichter und Besucher zu verwandeln.

600 bis 700 Tiere

600 bis 700 Tiere, so Große Schute, werden ihr Domizil für ein paar Tage in Westbevern haben. Neben den ausgestellten Tieren wie Enten, großen Hühnern, Zwerghühnern, Wachteln, Tauben und nicht zuletzt der großen Anzahl von „Amsterdamer Kröpfer-Tauben“ können die Besucher der Vereinsschau auch den Stand für Vogelschutz und Naturkunde in Augenschein nehmen.

Die Vereinsschau gehört zu den größten ihrer Art und ist ein Event, das Züchter, Tierfreunde und Besucher gleichermaßen begeistert. Mit ihrer Präsentation verbinden die Züchter die Hoffnung, jugendlichen Nachwuchs zu gewinnen. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder auf über 130 erhöht.

Bei der jüngst durchgeführten Ausstellungsversammlung wurden nähere Details zum Aufbau und Ablauf erörtert sowie Arbeitseinsätze festgezurrt. Einige hundert Futter- und Wassernäpfe sind bereits gewaschen worden. Die Käfige, in denen die Tiere untergebracht werden, sind ebenfalls gesäubert und überprüft worden. Anlässlich der Schau wird auch wieder ein Programmheft erstellt. Stärken können sich die Besucher in der Cafeteria im Clubraum der Reithalle.

Die Schau ist am 5. November (Samstag) von 9 bis 18 Uhr und am 6. November von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Preisrichter nehmen ihre Bewertung bereits einen Tag vor der Schau vor.

Die Vereinsschau des RGZV Telgte und Umgebung und die Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Münster und Umgebung finden als eine Schau statt: Alle Tiere, die zur Vereinsschau gemeldet sind, nehmen automatisch auch an der Kreisverbandsschau teil. Die Ergebnisse werden dann am Samstag im Rahmen der Siegerehrung bekanntgegeben.