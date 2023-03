Bislang 52.000 Euro in die Sanierung gesteckt

Auf Kontinuität setzt man beim Verein „Alter Kreuzweg“: Während der Mitgliederversammlung wurden Josef Everwin (Vorsitzender) und Josef Kosmann (Kassierer) wiedergewählt. Paul Holtkamp (zweiter Vorsitzender) und Ewald Büdenbender (Schriftführer) komplettieren das Vorstandsteam, dem die Anwesenden erneut ihr Vertrauen aussprachen.

„Das zurückliegende Jahr brachte wieder viel Erfreuliches“, stellte Paul Holtkamp gleich zu Beginn fest. „Unser historischer Kreuzweg spricht in Telgte und auch darüber hinaus unverändert viele Besucher an. Das belegen die ganzjährig rege Frequentierung, die gut besuchten Kreuzwegandachten und auch die große Spendenbereitschaft der Telgter, die uns motiviert und ein großer Vertrauensbeweis ist.“

Besondere Erwähnung im Tätigkeitsbericht des Vorstandes fand der erfolgreiche Abschluss der im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte und dem Landschaftsverband erfolgten Restaurierungen der denkmalgeschützten Stationskapellen sechs, acht und 13. An den Kosten habe sich der Verein gern beteiligt. Zudem seien die Kosten für eine Inspektion und Ingangsetzung sämtlicher alter Schlösser in den Toren zu den Kapellenhäusern übernommen worden.

Hinsichtlich einer Sanierung des schadhaften Gehweges stadtauswärts entlang der Einener Straße befinde man sich in einem guten Kontakt zum Baubetriebshof, heißt es weiter. „Mit dem bisher Erreichten sind wir durchaus zufrieden“, ergänzte Kassierer Josef Kosmann, „die zahlreichen Spenden, die uns erreichten, haben vieles aber erst möglich gemacht.“ Im Rückblick auf dessen Gründung im Jahre 2002 erklärte er, dass der Verein seither neben vielen Eigenleistungen eine Summe von insgesamt etwa 52.000 Euro aus eigenen Mitteln in die Unterhaltung und Pflege des Kreuzweges eingebracht habe.

Da sich der Haushalt ausschließlich aus Spenden und Zuwendungen finanziere, sei die Summe in besonderer Weise beachtlich und ein Ausdruck der Wertschätzung der Telgter für „ihren“ Alten Kreuzweg. Im Namen seiner Vorstandskollegen dankte Kosmann allen Spendern ausdrücklich.

Einen Schwerpunkt der Vorstandsarbeit im laufenden Jahr werde die gärtnerische Aufwertung der zwölften Station auf dem sogenannten „Kalvarienberg“ bilden, erklärte Paul Holtkamp. Konkret veranlasst worden sei in diesem Zusammenhang bereits die Neuanpflanzung von 17 größeren Eiben zur weiteren Begrünung und Einfassung des Areals. Daneben würden die Beete zeitnah großflächig neu bepflanzt. Abschließend wies er auf die wegen einer großen Nachfrage und nach vorheriger Aktualisierung neu aufgelegte Broschüre „Der Alte Kreuzweg in Telgte“ hin, die sowohl im Treffpunkt Telgte als auch in der Propsteikirche St. Clemens zur kostenlosen Mitnahme ausliege.

Am 17. März lädt der Verein zum Kreuzweggebet ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr die erste Station. In der Zeit vor Ostern werden alle Stationen wieder mit Blumenschmuck versehen. Am Karfreitag werden auch die Tore zu allen Kapellen geöffnet sein, kündigte der Vorstand an. Die traditionelle Maiandacht an der zwölften Station werde am 16. Mai begangen.