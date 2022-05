Bitte um Hilfspakete

Die internationale Hilfsorganisation „Global Aid Network“ hat seit Kriegsbeginn mehr als 60 LKW-Transporte mit Hilfsgütern an ukrainische Flüchtlinge in den Grenzgebieten von Polen, Ungarn und die Republik Moldau durchgeführt. Nun werden auch in Telgte Pakete gesammelt.

Die internationale Hilfsorganisation „Global Aid Network“ (Gain), die seit vielen Jahren Hilfsprojekte in 40 Ländern durchführt, hat dazu aufgerufen, Lebensmittelpakete für ukrainische Familien zu packen. Diese Pakete sollen an den Gain-Sammelstellen abgegeben werden, die Organisation koordiniert anschließend den Weitertransport in die Krisengebiete.

Eine solche Sammelstelle betreibt Jutta Holtkötter in Telgte. Auf diesem Wege wurden in den vergangenen elf Jahren vor allem Tornister für Lettland auf den Weg gebracht. Jutta Holtkötter bittet nun die Menschen in Telgte und Umgebung, sich an der „Pax mit Liebe“-Aktion zu beteiligen und die dringend benötigten Lebensmittel nach einer genau definierten Liste in einen Postkarton der Größe M (13,5 mal 30 mal 37,5 Zentimeter) zu packen und diesen außen mit einem entsprechenden mehrsprachigen Inhaltszettel zu bekleben.

Liste einhalten

Es ist besonders wichtig, dass Pakete strickt nach der Packliste gepackt werden und keine zusätzlichen Lebensmittel enthalten sind. Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss bei jedem Produkt mindestens zehn Monate betragen.

Die Pakete können am 14. Mai (Samstag) von 10 bis 12 Uhr am Sammelcontainer auf dem Gelände der alten Kläranlage an der Westbevener Straße 59 abgegeben oder an folgende Adresse geschickt werden: Gain-Ukrainehilfe, Zum Strebelsberg 6, 36211 Alheim.

„Gain“ hat seit Kriegsbeginn mehr als 60 LKW-Transporte mit Hilfsgütern an ukrainische Flüchtlinge in den Grenzgebieten von Polen, Ungarn und die Republik Moldau durchgeführt, zwölf davon konnten direkt in die Ukraine gebracht werden. Die Organisation weist auf einen noch immer großen Bedarf an Lebensmitteln hin.

Spenden sind ebenfalls willkommen auf dem Spendenkonto GAiN, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, „Ukraine22“.

Nähere Informationen: https://www.gain-germany.org/