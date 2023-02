Bitterböse Plaudereien

Mit Simone Solga kam eine der ganz großen Vertreterinnen ihrer Zunft ins Bürgerhaus. Das wollten sich die Liebhaber feinsten Kabaretts natürlich nicht entgehen lassen, war die Resonanz natürlich groß.

Mit ihrem aktuellen Programm „Ihr mich auch“ hat sich die in Selbstironie als „Helene des Kabaretts“ bezeichnete Künstlerin gleichsam neu erfunden. Denn als Souffleuse der Kanzlerin hat Simone Solga über Jahre die Kabarettszene aufgemischt, aber diese Zeiten sind ja vorbei und wenn die „alte“ Solga mit der Kanzlerin die Bühne verlassen hat, muss man sich eben neu erfinden. Wie grandios dies der sympathischen Künstlerin gelungen ist, das erlebte das begeisterte Publikum an diesem Abend. „Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wird es höchste Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen“ – und dies machte Simone Solga auf mitreißende Art.

Simone Solga überzeugte voll und ganz. Foto: Axel Engels

Zurück zu den Wurzeln hätte man diesen Abend auch nennen können, in allerbester Kabarett-Tradition rechnete Simone Solga wortgewandt mit allen Großköpfigen aus Politik und Wirtschaft ab und schöpfte dabei aus ihrem großen ostdeutsch geprägten Erfahrungsschatz. Von ihrer charmanten Art durfte man sich nicht täuschen lassen, denn sie stocherte genüsslich bei ihren Opfern in den Wunden, die sie ihnen vorher mit ihrem kabarettistischen Seziermesser zugefügt hatte. Wenn Christine Lamprecht und Nancy Faeser von ihr als quotentechnische Schießbudenfiguren gezeichnet wurden, war dies schon starker Tobak. Sie hat es eben von der Pike auf gelernt, jahrelang in der Leipziger Pfeffermühle oder bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft ihre kabarettistischen Pfeile ins Ziel gebracht. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und behauptet sich in der bunten Republik, die sich zu einem Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler entwickelt habe.

„ Die alte Solga gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie die SPD. “ Simone Solga

„Die alte Solga gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie die SPD“. Simone Solga muss es ja wissen, schließlich ging sie kabarettistisch jahrelang im Kanzleramt ein und aus. Simone Solga war an diesem Abend einfach nicht zu stoppen auf ihrem Parforceritt durch die Niederungen der Politik, machte gleich ihre eigene Revolution. Untergangsprophet Karl Lauterbach, Franziska Giffey und Besserwisser Friedrich Merz sind für sie alle nur Witzfiguren in einem Theaterstück, das Monty Python würdig wäre. Gleich zu Beginn warnt sie „Wählern von SPD und Grünen könne ihr aktuelles Programm schon wehtun, während CDU-Wähler ohnehin Schmerzen gewohnt seien“. Aber auch die Grünen zog sie genüsslich durch den Kakao. Deren Maske der eingebauten moralischen Vorfahrt riss sie herunter, und da blieb für die Frau, die so gerne mit ihrem SUV durch die Gegend fährt, immer noch genügend Angriffsfläche.

Unterhielt ihr Publikum prächtig: Simone Solga. Foto: Axel Engels

An diesem Abend hatte sie für die Anreise allerdings ihr Umweltgewissen entdeckt und war mit einem E-Auto unterwegs. Aber leider reichte der Akku nur bis nach Sendenhorst, und die Taxikosten müssen wohl ein tiefes Loch in ihre Reisekasse gerissen haben. Wer besser verdient, der wählt eben mittlerweile die Grünen. Irgendwann können eben nur die Reichen noch fliegen, so wie ihre Freundin mit Luxusproblem, die zum Kochkurs in den Flieger steigen muss. Eigentum verpflichtet ja, und wenn es im fernen Süden liegt, kommt man eben nur per Flugzeug dorthin.

Mit Esprit und Leidenschaft

Energiesparen müsse heute jeder, habe eine Freundin von ihr sogar einen Vibrator mit Handkurbel gekauft. „Zu sagen, was man denkt“ ist mittlerweile ein Risikosport, den Simone Solga mit Esprit und Leidenschaft in allen nur denkbaren Facetten huldigt. Sie hat auch nach ihrem Abschied aus dem Kanzleramt viel zu sagen, dafür bietet ihr die politische Landschaft genügend Material für ihre bitterbösen Plaudereien.