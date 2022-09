Blaues Meer im Pappelwald

Passend zum Motto „Blaue Stunden“ verwandelten die Teilnehmer des Picknickkonzertes den Pappelwald in ein blaues Meer und sorgten so für eine ganz besondere Stimmung. Abgerundet wurde diese Atmosphäre durch David Harrington am Flügel, der vor der imposanten Kunstkulisse der Walfluken sein Publikum mit einer originellen und mitreißend-komischen Show aus Tenorgesang und einer Prise Witz unterhielt.

Einen sommerlichen Kulturgenuss vom Feinsten bei schönstem Spätsommerwetter gab es am Samstagabend im Pappelwald: Unter den Bäumen, einen Wimpernschlag von der Altstadt entfernt, hatten es sich Familien, Gruppen und Paare gemütlich gemacht, die reservierten Tische belegt und ihre mitgebrachten Speisen und Getränke ausgebreitet. „Blaue Stunden“ lautete das Motto des Picknickkonzertes mit dem Titel „Ohrenschmaus“ der Stadt Telgte. Entsprechend waren die rund 160 Picknickgäste gekleidet, waren die Tische dekoriert und zum Teil auch die Auswahl der mitgebrachten Speisen und Getränke danach ausgewählt. Jeder Tisch hatte auch ein eigenes blaues Motto und eigene Maskottchen mitgebracht. Simone Thieringer, verantwortlich für Kultur und Tourismus bei der Stadt Telgte, begrüßte die Gäste. Sie freute sich über die „blauen Stunden“ und darüber, dass sie in ein Meer von blauen Farben blicken konnte.

Kreative Tischgestaltung

Mit Sitzkissen, Girlanden und schönen Tischdecken, blauen Ballonketten und einer sehr kreativen Tischgestaltung sorgten die Teilnehmenden für eine ganz besondere Atmosphäre. Wer es sich so richtig gemütlich machen wollte, der hatte eine Liegedecke dabei und feierte so den Ausklang des Sommers. Stimmung und gute Laune herrschte an jedem Tisch.

Beste Unterhaltung mit musikalischer Vielfalt bot David Harrington am Flügel in freier Natur. David Harrington, irisch-englischer Abstammung, lebt in Hamburg und London. Der Pianist und Entertainer ist in der englischen Hauptstadt Dirigent des Musicals „Phantoms der Oper“. Vor der imposanten Kunstkulisse der beeindruckenden Walfluken am Emsufer unterhielt er sein Publikum mit einer originellen und mitreißend-komischen Show aus Tenorgesang und einer Prise Witz. Sein mit viel Beifall bedachter Auftritt war kombiniert mit berühmten Evergreens aus Swing, Pop und Musical. Bei so viel bunter Vielfalt tauchte mit Einbruch der Dunkelheit die Open-Air-Location in blaues Licht. Sie sorgte so für eine zusätzliche Atmosphäre und für eine magische Illumination.