Für Radfahrer ist es kein Vergnügen über die Grevener Straße durch den Westbeverner Ortskern zu radeln. Die Landesstraße ist dort viel zu eng. Brenzlige Situationen sind vorprogrammiert, insbesondere dann wenn dicke Lkw versuchen, die Radler zu überholen. Zehn Plakate mit der Aufschrift „Bleib fair, halte Abstand!“, angebracht an Laternen, weisen seit neuestem Auto- und Lastwagenfahrer in beiden Fahrtrichtungen darauf hin, dass sie zu Radfahrern beim Überholen innerorts eineinhalb und außerorts zwei Meter Abstand halten müssen.

„Wir wollen für Respekt werben, Abstand zu halten“, erläuterte Thomas Riddermann, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, bei einem Vor-Ort-Termin. „Das Problem ist, dass die Radfahrer im Ortskern vom kombinierten Geh- und Radweg auf die Straße geleitet werden.“ Vom Friedhof bis hinter die Fußgängerampel an der Einmündung Lengericher Straße müssen sich die Radler die Fahrbahn mit dem übrigen Verkehr teilen.

Die Plakate wurden von der Verkehrswacht im Kreis Warendorf in enger Abstimmung mit dem Westbeverner Krink und der Stadt erstellt. Sie sollen zunächst einmal für sechs Wochen hängen. Allen Beteiligten fiel gleich auf, dass die Schilder in Wahlplakatgröße ein wenig klein zu sein scheinen. „Ich frage mal nach, ob das nicht auch größer möglich ist“, sagte Werner Schweck, Geschäftsführer der Verkehrswacht im Kreis. Und Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Krinks, fügte hinzu: „Es wäre sinnvoll, wenn man sie noch besser sehen könnte.“

Viele Bestrebungen hat es in den zurückliegenden Jahren gegeben, die Verkehrssituation in der engen Dorfdurchfahrt zu entschärfen. Doch als praktikabel hat sich bislang noch kein Vorschlag erwiesen, auch weil der Landesbetrieb Straßen NRW nicht zugestimmt hat. Momentan werde überlegt, so Thomas Riddermann, den Geh- und Radweg beidseitig zu verbreitern. „Dafür müssen wir aber Grunderwerb tätigen. Und die Eigentümer müssten ihre Flächen abgeben“, so Riddermann. Die Planungen liefen. Wenn diese spruchreif sind, sollen sie der Politik vorgestellt werden.

Sollte es gelingen, die Flächen zu erstehen, bliebe immer noch ein Nadelöhr vom Lebensmittelgeschäft Ackermann bis zur Fußgängerampel. Dort ist eine Verbreiterung wegen der Positionierung der Häuser und der Brücke über die Bever schlicht nicht möglich.