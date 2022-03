Bleibt die Musikschule eigenständig?

Zwar ein etwas älteres Bild, allerdings eines, das Gregor Stewing in Action zeigt. Zum 1. Oktober geht der langjährige Leiter der Musikschule in den Ruhestand. Politik und Verwaltung wollen die Zeit bis dahin nutzen, um über zwei Optionen zu entscheiden, einerseits die Neubesetzung der Stelle und die Weiterführung der eigenständigen Einrichtung, andererseits die Überführung in die „Kreis-Musikschule“.

Foto: Pohlkamp