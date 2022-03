Blockierte Bremse sorgt am Telgter Ei für Verkehrschaos

Eine blockierte Bremse sorgte am frühen Dienstagnachmittag in der Telgter Innenstadt für chaotische Verkehrsverhältnisse. Ein Lastwagen war gegen 14.40 Uhr im Telgter Ei unterwegs und wollte in den Orkotten abbiegen. Dort ging auf einmal nichts mehr. Das schwere Fahrzeug mit Recklinghausener Kennzeichen ließ sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Die Polizei musste das Kreisel-Teilstück von der Einfahrt Wolbecker Straße/Steintor bis zum Orkotten bis 15.50 Uhr sperren. Dadurch kam es auf dem Baßfeld aus Richtung Norden zu langen Staus – und Wartezeiten. Alle Fahrzeuge mussten über die Warendorfer Straße und die K 50n umgeleitet werden. Auch die übrigen Einfahrten in dem Kreisverkehr waren betroffen.